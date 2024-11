El legislador porteño Eugenio Casielles, parte del puñado de personas que fundó La Libertad Avanza (LLA) junto al presidente Javier Milei, decidió dar un portazo, separarse de los libertarios y fundar Transformación, su nuevo partido. "El tipo está bailando con su camisa celeste y Donald Trump en Estados Unidos mientras acá a la gente se caga de hambre y se le pide un esfuerzo", se quejó Casielles en diálogo con El Destape.

Además de molestarle que en el Gabinete nacional hay "caras viejas" de la política de las últimas décadas y que el oficialismo está lleno de "obsecuentes" y "aplaudidores", como dijo ayer durante el lanzamiento de su partido, el legislador resaltó que lo que "más ruido" le hizo en estos casi 12 meses de gestión de Milei fueron las "payasadas con las relaciones internacionales". "Tomó una posición que tiene más que ver con aplaudir a EEUU que hacer algo por Argentina", planteó a este medio Cascielles, que ayer presentó su espacio Transformación en una sala del Teatro Regina, ciudad de Buenos Aires.

En las últimas semanas, la política exterior del Gobierno estuvo en el foco de la polémica: de la expulsión de Diana Mondino de la Cancillería por votar en contra del bloqueo a Cuba a las polémicas votaciones en contra de las comunidades indígenas y de los derechos de niñas y mujeres tras la llegada de Gerardo Werthein al cargo. "Esto mezclado con la mala política que hace acá. ¿Qué va a pasar cuando EEUU se dé vuelta? ¿Va a decir que son todos malos?", agregó.

A Cascielles no sólo le preocupa la diplomacia que llevan adelante los libertarios, sino también el modelo económico que -según él- está fuertemente atado al escenario financiero internacional y local, con un "dólar planchado" que puede retomar impulso y desequilibrar los números. "¿Qué va a pasar el día que se termine el carry trade?", se preguntó en relación a la ganancia de 40% en dólares que puede obtener un inversor al invertir dinero en activos denominados en pesos, ganar intereses y luego convertir esos pesos en dólares. "No me separa la rosca ni los cargos sino lo que hace el Presidente", remarcó.

Sobre los comienzos del partido libertario, Cascielles contó que fueron junto al legislador Ramiro Marra, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei y el propio Presidente, a quien veía con "ideas buenas, honestas y genuinas". "La política en ese momento me parecía un desastre. El problema es lo que este tipo (Milei) hizo después", apuntó. El ahora líder de Transformación también hizo alusión a los funcionarios con los que se fue rodeando Milei, que ya traen un bagaje en la historia política reciente como Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Luis Caputo o Daniel Scioli.

Pero también criticó a figuras más nuevas como el vocero presidencial Manuel Adorni, uno de los funcionarios que más ascendió en en el Gabinete de Milei. "Me parece nefasto. Creció a fuerza de reírse cuando hay cierres. Entiendo que hay que ajustar pero aplaude que haya despidos", cuestionó.

Por otro lado, aseguró no tener diálogo con la presidente del bloque libertario en la Legislatura porteña, María del Pilar Ramírez, quien le arrebató a Marra la jefatura del bloque apenas unos meses después de asumir Milei, lo que fue uno de los primeros capítulos de la interna libertaria. “Los quilombos que hay en los bloques de La Libertad Avanza son ridículos”, reveló.

Cascielles ahora formará un monobloque en la Legislatura porteña, desde el que planteará "una serie de paquetes de leyes" en los que está trabajando. “Tengo buena vocación con muchos bloques, pero estoy más relajado. Voy a dedicarme a trabajar", planteó.