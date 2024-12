Milei no cede en la eliminación de las PASO y ya tiene fecha para enviarla

El presidente Javier Milei decidió clausurar el año legislativo, a pesar de que el Gobierno nacional deslizó un temario para las sesiones extraordinarias en Diputados, que nunca fueron convocadas. El escándalo con el senador Edgardo Kueider y la falta de consenso con la oposición para algunos de los temas presentados en la Cámara baja fueron las razones para no citar al Cuerpo.

Uno de los temas sin consenso era el proyecto para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), parte de la denominada "reforma política" que quiere impulsar el mileismo. En La Libertad Avanza (LLA) no terminan de dar por muerto el tema y creen que podrán impulsarlo el año que viene para tenerlo listo para las elecciones 2025.

"Si nos apuramos, en marzo se puede hacer", señalaron fuentes de LLA. Para esto, calculan un cronograma que debería hacerse de manera veloz: de comisiones, dictamen y sanción en Diputados y repartirse los pasos en el Senado.

Hay un acuerdo tácito en la política de no cambiar las reglas de juego electoral en un año en el que se realizan comicios. Pero desde el oficialismo entienden que estarían "eliminando un paso" hacia atrás, por lo que hay una distancia temporal entre la sanción del proyecto de ley y los comicios legislativos.

La "reforma política" mileista consiste en la eliminación de las PASO, la ya sancionada Boleta Única de Papel y la Ficha Limpia. "Se va a mandar un proyecto nuevo", adelantan sobre esta última iniciativa, que tuvo como principal impulsor al PRO en dos sesiones que se cayeron por falta de quórum.

Pero el temario anunciado por la Rosada incluía, además de la eliminación de las PASO, un proyecto para evitar la proliferación de los "sellos de goma" y modificaciones a la forma de financiación de los partidos políticos. Desde el oficialismo no pudieron garantizar el consenso para sacar estos últimos dos puntos.

Sin embargo, en LLA garantizaron que "hay consenso" para eliminar las PASO, sin dar precisiones de dónde vendrían los acompañamientos. Desde los bloques que a principio de año se englobaban en la categoría de "dialoguistas" negaron haber tenido comunicación con el oficialismo sobre el tema.

Tanto el PRO como la Unión Cívica Radical (UCR) habían rechazado la iniciativa, ya que contaban con la primaria como ordenador de su interna. El partido amarillo había propuesto las PAS. Es decir, unas primarias abiertas y simultáneas, pero sin la obligación de concurrir. Este proyecto lo había redactado la diputada nacional María Eugenia Vidal.

Desde el oficialismo descartaron de plano esta posibilidad. "Vamos por la eliminación", sentenciaron desde LLA. Hoy por hoy, el vínculo entre el partido de Milei y el de Mauricio Macri es gélido. La posibilidad de una alianza electoral hoy se ve distante. La segunda caída de Ficha Limpia fue a raíz de un quórum con el que no colaboraron algunos legisladores mileistas, cosa que irritó a los amarillos. "No hay diálogo con el Gobierno", sintetizaron fuentes del macrismo.

Para cuando anunciaron el temario nunca enviado, en Democracia para Siempre estaban en contra de la eliminación de las PASO. Este bloque, al igual que otros, quería discutir el presupuesto 2025 y no cualquier otra cosa que manden desde Balcarce 50. Desde Encuentro Federal y Innovación Federal afirmaron no tienen postura tomada sobre el expediente.

Unión por la Patria había rechazado de plano la posibilidad de eliminar las PASO, creadas durante la presidencia de Cristina Kirchner y votadas con Néstor Kirchner en la banca de diputado. Sin embargo, fuentes del bloque aclaran en off the record que "no hay postura unánime".

El radicalismo se expresaba en el mismo sentido, aunque reconocieron que como el tema no fue enviado, no se debatió en el bloque. Sin embargo, señalan que la diputada nacional por Mendoza Pamela Verasay sugirió que "se puede mejorar, no eliminar". Más claro: "que no sea obligatoria si no hay competencia".

Sin embargo, peronistas y radicales tienen sus enclaves oficialistas en sus bancadas. Semanas atrás, fuentes parlamentarias especulaban que por los diputados de Unión por la Patria que responden a gobernadores con sintonía con la Casa Rosada podían venir los votos necesarios.

En el caso de los radicales "peluca", fuentes cercanas aclaran que no hay postura unánime en los cinco, pero que consideran que "no tienen que estar las PASO, por lo menos en elecciones de medio término". Si bien los diputados de la UCR que actúan bajo órdenes de la Rosada no tuvieron conversaciones recientes con el oficialismo sobre el tema, en sus inmediaciones conjeturaron una salida alternativa al plan alternativo: "Al Gobierno le queda una llave: suspender las PASO por decreto".