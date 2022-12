Kicillof repudió el escándalo del macrismo en el Congreso: "Vergonzoso"

Para el gobernador bonaerense, "los vergonzosos gritos, gestos obscenos y la violencia de la oposición en el Congreso" se debieron a la sesión "estaba destinada a crear nuevas Universidades en la Provincia".

El jueves por la tarde y debido a la violencia que se desató por parte del bloque de Juntos se suspendió la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof salió a repudiar lo ocurrido. Para el mandatario "los vergonzosos gritos, gestos obscenos y la violencia de la oposición en el Congreso" se debieron a que la sesión "estaba destinada a crear nuevas Universidades en la Provincia".

A través de sus redes sociales, Kicillof manifestó que "lo que frenaron no fue una sesión parlamentaria, lo que frenaron es el derecho a la formación universitaria de miles de bonaerenses".

"Cuando fueron gobierno protestaban porque sobraban Universidades en el conurbano. Ahora se oponen a que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires existan Universidades Nacionales en Pilar, Ezeiza, el Delta y Salliqueló", escribió.

"Se nota mucho y queda muy a la vista lo que tenemos que decidir como pueblo: DERECHA o DERECHOS", afirmó.

Vale remarcar que tras la violencia del macrismo y el escándalo que caracterizó al debate del jueves en la Cámara de Diputados, se suspendió la sesión que se realizaba en la Cámara baja. La misma se levantó debido a que el cuerpo quedó sin quórum cuando el legislador de Juntos por el Cambio, Maximiliano Ferraro, pidió votar la suspensión y se retiraron los representantes de esa bancada.

En ese momento se iba a votar la reelección de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara baja. Además, la reunión plenaria del cuerpo tenía previsto tratar la creación de nueve universidades, en un recinto cuyos palcos estaban colmados por ciudadanos a favor de estas altas casas de estudio y que entonaban cánticos en favor de las iniciativas.

Lo cierto es que se vivieron momentos de tensión en el Congreso por la violencia ejercida desde un sector de Juntos por el Cambio en una sesión escandalosa y Cecilia Moreau fue agredida e insultada por macristas. Liderados por los diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, el macrismo insultó y agredió a Cecilia Moreau, y a la legisladora del FdT, Banca Osuna. "Yo no sé diputado Mario Negri cómo trata a su mujer. A mí, por ser mujer, no me trata más así", le respondió.