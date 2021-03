Fracasó la sesión por biocombustibles: Cargill y Dreyfus no consiguieron quórum en Diputados Juntos por el Cambio no logró este mediodía reunir el quorum necesario para la sesión especial que buscaba favorecer a las grandes empresas del sector. No siquiera estuvo el bloque opositor completo, lo que abre la puerta a un proyecto alternativo que favorezca a las pymes.

25 de marzo, 2021 | 13.36 Las grandes cerealeras y aceiteras, como Cargill y Dreyfus, representadas en los diputados de Juntos Por el Cambio y el bloque de Consenso Federal fracasaron en su intento de realizar una sesión especial para tratar la prórroga de la Ley de Promoción de la Producción de los Biocombustibles, que tiene vigencia hasta el 31 de mayo de este año. La oposición no consiguió el quorum necesario para la sesión especial de la Cámara de Diputados, por lo tanto, no se pudo tratar el tema biocombustibles, que otorga beneficios para todo tipo de empresas del sector, ya sean gigantes multinacionales o pequeñas compañías. El dólar blue cae: ¿Por qué no bajan los precios? MÁS INFO Congreso Congreso: sin quórum, la oposición busca sesionar en Diputados "No habiéndose conformado el quorum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial convocada para el día de la fecha", señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, luego de que dieran el presente 108 legisladores de manera presencial y remota. El sector afín a los agroexportadores precisaban reunir al menos 129 voluntades, entre diputados presenciales y remotos, pero ni siquiera consiguieron que la totalidad del bloque de JxC se haga presente en el recinto. Las ausencias opositores generan expectativas en el oficialismo, que tiene en elaboración aprobación un proyecto que regule al sector de los biocombustibles, pero con énfasis las pymes del sector. Al exponer en la manifestación de minoría, el jefe del interbloque opositor en la Cámara baja, Mario Negri, reconoció que "era muy difícil alcanzar el número" de legisladores para lograr el quorum y marcó que "hay diferencias aún entre productores pequeños y medianos", por lo que "hay que conciliar con la exportación de combustibles fósiles". "Pero de ninguna manera podemos esperar hasta último momento sin previsibilidad para resolver este problema”, agregó Negri. El Gobierno busca sancionar una nueva ley de biocombustibles En 2006, el país apostó por la generación biocombustibles, con hincapié en el biodiesel, y sancionó una ley que fijó normativas que alentaban la producción por parte de las pymes. Fue una de las actividades que mejores réditos había dado hasta el 2015, agregando valor a la cadena agropecuaria. Sin embargo, la ley en cuestión tiene vigencia hasta el 31 de mayo de este año, por lo cual la incertidumbre abruma al sector. Casi a contrarreloj, el Gobierno busca que la Cámara de Diputados apruebe una nueva ley de biocombustibles antes del 31 de mayo. El proyecto, que es liderado por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, ya obtuvo media sanción en el Senado. El proyecto en cuestión podría extender los términos de la reglamentación hasta el 2030. En conversación con El Destape, el empresario referente en el mercado del biodiesel Juan Carlos Bojanich afirmó que el proyecto busca "dar previsibilidad" y agregó que "es beneficiosa para el sector, busca defender a las pymes y a los capitales nacionales". La idea central es que el segmento de pymes esté regulado con plazos, cupos y precios y que el porcentaje de corte del biodiesel y bioetanol se mantenga en el 5% y 7,5%. Las petroleras deben agotar ese segmento para adquirir el insumo. TWITTER

