Ficha Limpia: sorpresa en el PRO, la reacción del Gobierno y festejo k

Después de que el Senado vote en contra del proyecto de Ficha Limpia se conocieron diversas repercusiones sobre lo ocurrido en el Congreso. El Gobierno Nacional salió a hacer campaña con esta noticia, mientras que el PRO mostró toda su indignación al respecto. Por su parte, un gran parte del peronismo salió a festejar la caída del proyecto que dio paso a la no proscripción, a través de esta medida, de Cristina Kirchner.

El presidente Javier Milei salió a sostener, en redes sociales, que la situación es "Lamentable" y lo puso en sus redes sociales. Por su parte, el candidato del presidente en la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, indicó que "Ahora más que nunca: es kirchnerismo o libertad" también en la red social X. En este punto, lo más llamativo es que todos juntos salieron con una consigna muy rápida y poniéndose de acuerdo para "rechazar" esta situación. También la recientemente llegada, de manera formal, a La Libertad Avanza se sumó a esta campaña y, rápidamente, en redes sociales escribió: "Kirchnerismo o Libertad. De un lado, los que encubren y festejan a los corruptos. Del otro, los que pusimos el pecho para defender Ficha Limpia, cansados de que les roben a los argentinos de bien. No vamos a permitir que avancen".

El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, atribuyó la derrota parlamentaria a los senadores misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. "De Misiones nos habían prometido que votaban a favor, teníamos contados los votos. Hoy ven cómo la casta se protege y como nos han venido engañando", dijo a la prensa tras la votación. Más allá de esta situación que reveló el Senador, la reacción más llamativo fue por parte del PRO.

Lo más llamativo fue la reacción de Silvia Lospennato que, en un canal de televisión, no logró contener su bronca y le echó la culpa a algunos senadores de misiones preguntándose: "Quiénes son los que realmente se benefician con esto y hacen campaña con lo ocurrido" haciendo clara alusión a la Libertad Avanza porque, de alguna manera, les serviría que Cristina Kirchner compita. En la red social x escribió: "Lamentable. Han defraudado a la Argentina. Pero no vamos a parar hasta saber qué pasó. No vamos a parar hasta que los corruptos no ganen más en la Argentina. Los que quieren impunidad. Los que miran al costado. No nos van a frenar. Sépanlo".

Por último, desde sectores del kirchnerismo y del peronismo no hubo muchas expresiones, pero si hubo agunos abrazos en el Senado de varias referentas y dirigentes que estaban en la sesión. No obstante, por ejemplo, La Campora en sus redes sociales subió un video de Diego Armando Maradona. Allí decía: "Yo voy a ser cristinista"