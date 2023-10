Durísima, Cecilia Moreau le puso los puntos a Iglesias: "Macho de vitrina"

El diputado del PRO volvió a protagonizar otro papelón en el Congreso, insultado a la titular de la Cámara baja. Qué sucedió.

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, volvió a protagonizar un nuevo papelón en el Congreso. En este caso, insultó a la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que lo cruzó, acusándolo de "cobarde, misógino y maleducado".

En un tramo de la sesión de la Cámara baja, en la que se debatirán la reforma a la Ley de Alquileres y la creación del programa Compre sin IVA, Moreau le iba a ceder la palabra al jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez. Sin embargo, se detuvo al escuchar los gritos de Iglesias.

"¿Qué pasa Iglesias? ¿Por qué no me decís de frente 'pelotuda', como me está diciendo por lo bajo?", le espetó la titular de la Cámara, para luego, lanzar: "Sos un maleducado, misógino; te voy a meter una cuestión de privilegio. Vení y decímelo de frente, cobarde". Mientras, el diputado del PRO le gritaba desencajado.

Mientras esto sucedía, Martínez planteó el repudio de la bancada a los dichos de Iglesias. "¡Callate, che!", protestó el diputado peronista José Luís Gioja. La titular de la Cámara también lo tildó de "macho de vitrina" al legislador ultramacrista.

Moreau les cedió la palabra a Martínez y la diputada Graciela Camaño para retomar la sesión, pero el legislador de Juntos por el Cambio continuaba a los gritos. Fue así que la titular de la Cámara lo volvió a cruzar porque escuchó que le dijo "sinvergüenza" y lanzó: "¡Terminala Iglesias. Si, yo también tengo derecho a hablar y estoy presidiendo la sesión. A mí no me faltás el respeto!".

Con quórum, el oficialismo busca aprobar la Ley de Alquileres y Compre sin IVA

En la sesión de hoy, La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la creación del programa Argentina Inclusiva y condenó el ataque del grupo Hamas a Israel, en la sesión de la Cámara baja, que tiene como temas a tratar las modificaciones introducidas al proyecto de Ley de Alquileres y la propuesta para la creación del programa Compre Sin IVA

El temario tiene un total de de diez iniciativas, entre las que se destacan los cambios que se introdujeron en el Senado a la Ley de Alquileres, propuesta que había recibido la media sanción en Diputados en agosto pasado; y la creación del programa Compre Sin IVA, para fijar la política de devolución de ese impuesto en las compras en comercios minoristas y/o mayoristas, con un tope de hasta 18.800 pesos mensuales.

Además, también se encuentran incluidas la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado, con sede central en el partido bonaerense de Cañuelas; Juan Laurentino Ortiz, en la ciudad entrerriana de Paraná; y de Saladillo; así como los regímenes de promoción del Gas Natural Licuado (GNL) y de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor.

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y la Ley Olimpia, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital, son las dos iniciativas que completan el temario.