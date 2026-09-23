El colectivo de Discapacidad rechaza los ataques y el ajuste del Gobierno y protesta en el Congreso

Familiares de personas con discapacidad protestan este miércoles frente al Congreso, después de que el Gobierno Nacional intentara realizar una nueva embestida contra el sector, con cambios en la Ley de Discapacidad. Luego, llegará la habitual protesta de organizaciones de jubilados.

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En diálogo con C5N, Marisa, madre de dos personas con discapacidad, relató el calvario que atraviesa para afrontar el tratamiento de su hija. Tengo dos hijos con discapacidad. La menor el año pasado tuvo dos ACV. Está con internación domiciliaria y la obra social, a pesar de que me adhirió, me adhirió por medio de un abogado", comenzó.

Marisa explicó que la "pusieron en una gerenciadora" que le "rechaza" todas las presentaciones que hace. "No tengo cobertura", denunció.

Según explicó, la última presentación que hizo fue un medicamento "para la epilepsia", después de que su hija tuviera convulsiones, pero se la rechazaron. "También le rechazaron los traslados, le rechazaron la silla para baño, la silla de ruedas", graficó.

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