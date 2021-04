Rossi, contra Larreta: "Es parte de la República Argentina y tiene que cumplir las leyes"

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se cruzó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su desobediencia al DNU presidencial que busca frenar la curva de contagios por coronavirus en el AMBA. "Es parte de la República Argentina y tiene que cumplir las leyes", dijo.

“Está claro que no es un exabrupto, creo que es una actitud pensada, reflexionada y tomada la decisión de llevarla adelante. Si la intención era mostrarse con independencia de lo que diga el presidente me parece que ha equivocado el camino porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es un Estado asociado a la República Argentina, es parte de la República Argentina y tiene que cumplir las leyes que se emitan en Argentina”, afirmó el funcionario.

En El Destape Radio, Rossi se refirió al trabajo de las Fuerzas Armadas argentinas que se encuentran desplegadas en todo el territorio nacional realizando apoyo sanitario y logístico: “El presidente le pidió a las Fuerzas Armadas que fortalezcan una tarea de asistencia sanitaria en aquellos lugares donde lo requieran”. Y detalló: “Estuvimos desplegando un hospital militar reubicable que nos donó la República Popular China en González Catán”. Además explicó que “esta semana estamos haciendo lo mismo en la ciudad de Santa Fe”. Por otra parte, también se encuentran “trabajando en la campaña de vacunación en las distintas provincias”.

En relación a la oposición y a la presencia de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich en un cacerolazo frente a Olivos, Rossi expresó: “Inaudito lo de la presidenta del PRO yendo a cacerolear frente a la residencia de Olivos la verdad es que no se vio en ningún lugar del mundo”. En este sentido, afirmó que “es ilógico desde todo punto de vista”.

Sobre la posición del Jefe de Gobierno porteño en relación al DNU con las medidas sanitarias dispuesto por el Presidente, sostuvo: “Es extraño, creo que no tomó dimensión de las decisiones que tomó que están claramente orientadas a su círculo de seguidores más incondicionales por decirlo de una manera”.

Por último, el ministro de Defensa se refirió al crecimiento de casos y las medidas sanitarias expresó: “Ninguno de nosotros está pensando en el pago de los costos políticos ni si hay costos políticos o no”. Y agregó: “Mientras otros especulan nosotros tratamos de proteger la salud de los argentinos”.