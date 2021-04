En la semana en la que los infectólogos esperan un nuevo récord histórico de contagios y muy posiblemente la mayor cantidad de muertos por Covid desde el principio de la pandemia, Horacio Rodríguez Larreta decidió revelarse contra la política de cuidados del presidente Alberto Fernández. En pocos días se comprobará su “error” y el acierto del presidente. ¿Quién le dio semejante consejo? ¿Patricia Bullrich? ¿Mauricio Macri? Seguro, alguien que no lo quiere.

Hace pocos días Máximo Kirchner señaló a El Destape Radio que a “Larreta lo manda Macri” y se preguntó por qué el jefe de Gobierno lo obedecía si Macri no tenía apoyo popular. Concluyó que había que buscar la respuesta “en el espionaje que había llevado a cabo el ex presidente sobre propios y extraños”. ¿Qué sabe Macri de Larreta?

El alcalde porteño asegura que “las clases no generan contagios. En distintas etapas de la pandemia aseguró que “correr no trae contagios”, que “comer en restaurantes no es peligroso”, que “ir a bares no es un problema”. Incluso su ministro de Transporte aseguró que “el transporte no genera contagios”. La pregunta es, entonces: ¿Dónde se contagian los porteños?

En Argentina hay una decena de infectólogos top que desde que comenzó la pandemia asesoran al presidente y a la mayoría de los gobernadores. Esos profesionales salieron en los últimos días en los medios aconsejando suspender las clases. Eduardo López, Tomas Orduna, Angela Gentile, Lautaro de Vedia son asesores de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. ¿Le dicen cosas distintas a Larreta que al resto? ¿Por qué con los mismos asesores Larreta llega a distintas conclusiones que el resto sobre los peligros de contagio?

Ayer, mientras Rodríguez Larreta daba su conferencia de prensa en “cadena nacional”, su equipo distribuyó un documento con nuevas medidas y consejos de cuidado. En ese paper, Larreta le propone a los padres y madres “Compartir viajes (con vecinos, compañeros, familiares) para evitar congestiones”. ¿Por qué Larreta le aconseja a los padres que mezclen las burbujas familiares con vecinos y compañeros del “Cole”. ¿Los quiere cuidar o contagiar? ¿No sabe o no le importa?

En un momento en que en el que la oposición se hunde en el delirio, la mentira y la irracionalidad y en que Larreta se presentaba como la opción racional de un partido irracional, el alcalde porteño decidió dar un vuelco y mandar a los niños al matadero. ¿Fue un suicidio político? ¿O fue algo peor?