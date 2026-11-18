El Gobierno está viviendo una crisis política tras otra en el final del año. Ahora, una sesión clave en Diputados sorpresivamente se cayó y volvió a despertar internas.

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"Hace seis meses que la oposición nos está cog.... No podemos lograr controlar el Congreso", afirmó una fuente libertaria a El Destape tras el fracaso de la sesión donde se iban a tratar en la cámara baja los proyectos de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, los cambios en la Carta Orgánica del BCRA, acuerdos comerciales, traspaso judicial a la Ciudad y una reforma para las pymes.

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El principal proyecto es la denominada "Ley Malvinas", impulsada por el sector de Santiago Caputo, que se cayó en la sesión presidida por Martín Menem.

Fuego cruzado en el oficialismo: trolls de Caputo contra Menem tras el papelón legislativo

El hecho generó que algunos trolls que responden al caputismo salieran a culpar a Menem. El Gordo Dan tuiteó: "Igualmente hay que decir que es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes".

Desde el menemismo no se quedaron callados: "Saben que es mentira. Saben que Martin hizo todas las reuniones posibles para que vayan, discutan los proyectos, los articulos, para que salga lo más perfecto posible y los aliados se sientan escuchados. No fue ese tema", respondieron ante El Destape.

La interna con el PRO por los biocombustibles y el Consejo de la Magistratura.

En el Congreso revelaron que las causas de la caída de la sesión estuvieron en dos cuestiones: la ley de biocombustibles, que finalmente no se trató porque no estaban los votos necesarios para darle la segunda media sanción; y lo otro es la interna por el Consejo de la Magistratura.

Sobre el proyecto de biocombustibles, desde el lado violeta expresaron a este portal: "Saben muy bien que La Libertad Avanza apoya el proyecto y que las provincias de Córdoba y Santa Fe lo quieren. Pero hay una interna con el PRO que no quiere el proyecto por el sector de la provincia de Buenos Aires".

Es que los amarillos (junto a la UCR y el PJ) exigen modificaciones que protejan a las pymes productoras de biodiésel radicadas en PBA. Como no estaban los votos para darle la sanción definitiva, Menem se puso del lado del PRO y se bajó el tema.

Por otro lado, está el tema Consejo de la Magistratura. Hay una disputa interna entre Provincias Unidas y el PRO. Es que el bloque PU postuló a los diputados Juan Fernando Brügge (Córdoba) y Pablo Farías (Santa Fe) para integrar el Consejo en representación de la segunda minoría de la Cámara de Diputados durante el período 2026-2030. Pero quien salió a reclamar esa silla fue el PRO. Los amarillos afirman que el interbloque Fuerza del Cambio es la tercera fuerza en la Cámara baja con 22 miembros y el interbloque Unidos tiene 20. "Obviamente Martín se puso del lado de Cristian Ritondo", contaron desde el Congreso. "Y eso nos costó que los de Provincias Unidas estén parados en la sesión y no se sentaron en la silla. Por solo tres personas no hubo quorum nada más", argumentó un libertario.

La autocrítica en la Casa Rosada: "El Congreso lo maneja la oposición".

En el Gobierno hay un enojo profundo interno. Una fuente de Casa Rosada lo grafica de esta manera: "Pasó lo mismo que viene pasando hace seis meses, desde el Caso Adorni. El Congreso hace lo que se le canta en ambas cámaras. ¿Qué proyecto del Poder Ejecutivo salió de otra forma que no sea la que quiere la oposición en los últimos 6 meses? Ninguno".

Hay una frase demoledora entre los libertarios: "La realidad es que el Congreso lo maneja la oposición a pesar de que ganamos las últimas dos elecciones".

Y ensayan una autocrítica en la Rosada: "Igual es lógico: si pretendemos que todos nos voten todo gratis y cagar al arco político en todas las cuestiones habidas y por haber y después decirle 'sentate y votá lo que yo quiero'... Y, no va a pasar. Es muy probable que salga mal", afirmó una fuente ante El Destape. Efectivamente: salió mal.