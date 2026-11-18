Luego de semanas de intentar reunir consensos entre aliados y opositores, La Libertad Avanza (LLA) no consiguió quórum este miércoles para la sesión especial de Diputados en la que se iba a tratar el proyecto de "soberanía" y la reforma de la carta orgánica del Banco Central. El oficialismo de Javier Milei estimaba tener los 129 escaños necesarios, pero la sesión fracasó.

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A las 12.31, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, confirmó que se daba por levantada la sesión por falta de quórum: hubo 126 legisladores presentes en el recinto, tres menos de los necesarios, y no se pudo comenzar.

Ni los diputados de Unión por la Patria (UxP) ni los de la Izquierda ni los de la Coalición Cívica (CC) se hicieron presentes. También hubo ausencias de Provincias Unidas y del Movimiento Integración y Desarrollo (MID), que fueron claves para que no prospere.

El oficialismo de Milei solo tuvo el apoyo del PRO, la UCR y los partidos provinciales de San Juan, Tucumán, Salta y Misiones.

"Quisieron ir por todo y la verdad es que el Congreso, ni siquiera sus aliados, los acompañó", dijo el diputado de UxP Agustín Rossi al salir del recinto.

Qué proyectos no se tratarán

El temario tenía como principales ejes el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por el Presidente en su giro pro Malvinas, y la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la que la Casa Rosada pretendía blindar a su titular, Santiago Bausili.

También se iba a debatir el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), junto con la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.

Además, quedará pendiente abordar dos convenios vinculados con la transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires y la modificación a la Ley 24.467, que regula a las pequeñas y medianas empresas.