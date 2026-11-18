La Cámara de Diputados tendrá mañana una sesión especial, en la que se debatirán, entre otros temas, el proyecto de "soberanía" y la reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La Libertad Avanza (LLA) estima que tiene los votos para ambos textos; en el primero, para la media sanción, y en el segundo, para ratificar los cambios que hizo el Senado para que no se entronicen las autoridades de la entidad monetaria nacional.

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Qué pasará con el proyecto de "soberanía"

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Fuentes parlamentarias informaron a El Destape que el oficialismo ejecutó cambios en el proyecto. En ese marco, se indicó que se "precisó mejor el tipo penal y la actitud dolosa" y aclararon que "no afecta la libertad de expresión" ni "afecta el financimiento legítimo de ninguna ONG". "Se redactó mejor", sintetizaron, para luego afirmar que los votos en general y en particular están garantizado.

Sobre el cierre de la semana pasada, los votos aliados estaban en suspenso. El punto de discordia era el rechazo al capítulo 7", denominado "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones", en el que se tipifica la figura del financiamiento exterior para campañas políticas, que incluye reformas del Código Penal para agravar las penas.

Las mismas fuentes que manifestaban malestar con el artículo 7 señalaron que apenas "se pulió más" esa redacción. "Estamos discutiendo", deslizaron.

El proyecto fue producto de una momentanea malvinización del presidente Javier Milei, coindicente con un efímero malestar de su par de Estados Unidos, Donald Trump, con Reino Unido. El país del norte envió el mes pasado al subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en la semana previa a que el oficialismo anunciara cambios a la redacción original del texto.

El funcionario trumpista se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Santiago Caputo. El asesor presidencial fue señalado como autor intelectual del proyecto. El peronismo señaló que la reforma que coincidió con la visita de Landau buscó proteger los intereses de las empresas de Estados Unidos que tienen proyectos en las Islas Malvinas.

Entre estos cambios, se incluyó, en el régimen de sanciones para quienes exploten recursos sin autorización extranjera, garantían pertinentes, para quienes desconocieran el destino ilícito de sus servicios; cuestión que beneficiaría a las compañías estadounidenses que operan en las Islas Malvinas.

También se cambiaron se excluyó del concepto de campañas de injerencia extranjeras, clandestinas de engaño o ilicitud al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática legítima y la expresión pública atribuida de expresiones extranjeras. Además, también se incluyó al ministerio de Seguridad en Consejo de Seguridad de Seguridad y la creación de una Bicameral de seguimiento

Qué va a pasar con la reforma del BCRA

En el caso de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el pleno debe aceptar o rechazar el principal cambio que le hizo el Senado, que es la eliminación del artículo que entronizaba a las autoridades de la entidad monetaria. Fuentes parlamentarias afirman que el oficialismo tiene el número para darle sanción definitiva.

LLA no pudo evitar en el Senado que la designación y remoción de las autoridades del BCRA se haga por mayoría absoluta de los miembros del Senado, y no por dos tercios de las dos Cámaras como propuso Milei en su redacción original.

De todos modos, el texto tabica sus actividades y las restringe solo al cuidado de la moneda, en sintonía con el dogma mileísta de que la emisión monetaria es la única causa de la inflación.

Qué otros temas se debatirán

En la sesión de mañana, se debatirán otros expedientes, entre ellos, dos convenios sobre traspaso de competencias de la justicia nacional al poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno será sobre las competencias penales y otro sobre las funcion judicial en materia criminal y correccional de menores. Ambos vienen con media sanción del Senado.

Por otra parte, se debatirá un acuerdo de libre comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, celebrado en Brasil en 2025, y una enmienda al protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, firmada en 2023.

Finalmente, se votará la modificación del artículo 2 de la ley Marco Regulatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas –PyMEs.