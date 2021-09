En la jura de ministros, Alberto Fernández cruzó a Horacio Rodríguez Larreta por pedir la quita de la indemnización

A más de una semana de las PASO, el Presidente diferenció dos modelos de país para criticar a Horacio Rodríguez Larreta y a Mauricio Macri. "No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan", afirmó.

El presidente Alberto Fernández tomó juramento a los nuevos ministros de su gabinete después de lo que significaron los cambios del último viernes. En su discurso, el mandatario cruzó a Horacio Rodríguez Larreta y a Mauricio Macri por manifestarse a favor de la quita de indemnización a los trabajadores si son despedidos.

En la previa de la jura y de llamar uno por a uno a sus nuevos funcionarios, Alberto Fernández se alejó de lo que hizo Mauricio Macri tras perder las PASO en 2019. En ese sentido, el presidente sostuvo que "cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente". Sin nombrarlo, recordó lo que hizo el ex mandatario cuando, irresponsablemente, salió a quejarse y el precio del dólar voló.

En ese mismo sentido, Alberto Fernández se distanció de la nueva militancia de Horacio Rodríguez Larreta quien busca que haya una quita de la indemnización. El presidente agregó: "No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan", afirmó el jefe de Estado, quien planteó que hay "dos países en pugna" y el del Frente de Todos "no es el que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte".

Hace varias semanas, Larreta buscó instalar que no haya indemnización y dijo: "Yo creo que gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional. El problema que tiene esto es que, en la Argentina, nadie toma un empleado. No es sólo por la doble indemnización. Vos tenés que tener que tener en cuenta que los trabajadores actuales... millones y millones de personas hoy no consiguen un trabajo porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este".

"Yo no digo que haya que sacarlos de un día para el otro y todo junto. Ahora, tenés que tener un sistema como el de la construcción en la Argentina, donde hay es más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización", agregó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿En qué consiste el sistema? La idea es que el trabajador pague una cuota con su propio sueldo y que, en caso de que sea echado, el propio empleado se pague su indemnización