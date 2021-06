Se agravó el estado de salud de Carlos Reutemann

El ex gobernador de Santa Fe está internado en terapia intensiva desde el marte por un cuadro de deshidratación y anemia.

El senador de Santa Fe y ex piloto, Carlos Reutemann sufrió una nueva descompensación y su estado de salud es delicado. El jueves a la noche, el dirigente peronista sufrió un nuevo episodio de sangrado digestivo y continúa en la terapia con pronóstico reservado. La familia pide dadores de sangre.

Desde hace dos días que el ex gobernador santafesino se encuentra internado en terapia intensiva por su cuadro de deshidratación. La descompensación ocurrió el jueves a la noche a pocas horas de haber padecido una situación similar. Desde Radiópolis (Radio 2 Rosario) confirmaron que este jueves a las 23, el senador experimentó, nuevamente, un sangrado digestivo que empeoró su estado de salud.

El último parte emitido del equipo del Departamento Clínico del Sanatorio Santa Fe indicó que el ex gobernador presentó “un episodio de sangrado digestivo alto que se autolimitó”. Al mismo tiempo, se detalló que le realizaron nuevas transfusiones.

El ex gobernador de Santa Fe había ingresado a un sanatorio privado de la capital provincial el pasado domingo para realizarse estudios, pero en la tarde del martes se difundió un parte médico que indicaba que el ex piloto de Fórmula 1 estaba "recibiendo tratamiento de soporte nutricional, que se agrega al tratamiento de la anemia que aún no está resuelta, y de sus patologías pre-existentes".

Horas después, el senador peronista debió ser derivado a terapia intensiva. Según indicó el Sanatorio Santa Fe en un comunicado, "el senador presentó en la tarde de ayer (martes) un cuadro febril con repercusión en su estado general".

"Ante esa nueva situación se decidió su pase a la Unidad de Cuidados Intensivos de esta Institución", explicó el centro de salud privado santafesino. Además, la clínica indicó que el estado de Reutemann "es reservado y se continúan realizando estudios diagnósticos".

El ex piloto de Fórmula Uno y ex gobernador de Santa Fe, de 79 años, permaneció hasta el lunes a la tarde en en una sala general del sanatorio ubicado en la zona de plaza España, en la capital provincial, y fue sometido a varios estudios por la persistencia de una anemia, que fue la causa inicial de su anterior internación, que se extendió por 16 días. Pero en las últimas horas, los profesionales que lo asisten decidieron trasladarlo a la sala de terapia intensiva al presentar fiebre.

Reutemann, de 79 años, había sido internado por un cuadro de anemia el pasado 5 de mayo y permaneció hospitalizado hasta el 21 de mayo. En tanto, este miércoles su hija Cora publicó en redes sociales un mensaje para apoyar a su padre en este momento.

Dadores de Sangre

La familia está solicitando dadores de sangre para el actual senador, quienes quieran hacerlo pueden presentarse en Medicina Transfusional, bulevar Galvez 1985 de lunes a viernes de 7 a 11. Se puede desayunar, pero no consumir lácteos.