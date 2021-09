Máximo Kirchner: "Con Daer estamos en lugares totalmente diferentes"

Lo afirmó el titular del bloque de Diputados del Frente de Todos respecto a las declaraciones del dirigente gremial respecto de que había que defender la institucionalidad en medio de los cambio de Gabinete. "Hay que pensar antes de hablar", lanzó.

El jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se refirió a las declaraciones de cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, quien se refirió a los cambios de Gabinete y afirmó que "el Presidente debe encontrar los caminos conducentes para la institucionalidad, para la democracia y para el futuro de nuestro país” y llamó a defender la institucionalidad.

En este marco, Máximo Kirchner se diferenció y aseguró que escuchó a Daer hablar de la institucionalidad y se sorprendió. "Se ve que estamos en lugares totalmente diferentes. Me llamó la atención. Hay que pensar antes de hablar, uno tiene responsabilidades", lanzó.

Daer había criticado la presentación de las renuncias de los funcionarios en el marco de un encuentro de la mesa chica ampliada de la CGT. “El cambio de gabinete lo tiene que disponer el Presidente. Lo que me parece es muy apresurado que, sin haber consensuado con el Presidente, hayan existido renuncias”, dijo Daer el miércoles pasado.

El titular del bloque de Diputados del Frente de Todos admitió estar sorprendido por la "dimensión" que se generó respecto a los cambios de Gabinete y en este sentido hizo referencia al lugar donde se intentó poner al Gobierno nacional. "Se generó un sainete tratando de buscar algún pequeño rédito coyuntural que no iba a suceder y se puso al Gobierno en un lugar que me llamó la atención durante todo el desarrollo del miércoles”, enfatizó el legislador.

"No sé cuáles eran las usinas de donde salía eso, desconozco, pero eran argumentos muy lábiles, increíbles, más sobre la figura de la vicepresidenta que siempre ha sido muy responsable”, agregó durante una entrevista en Radio del Plata, con Horacio Verbitsky.

En este marco, sostuvo que "el tema de los nombres, y de qué cambios son suficientes o no, lo decide Alberto como decidió el gabinete del 10 de diciembre de 2019 en adelante". "Eso está claro e incluso Cristina lo dice en una parte de su carta", remarcó Máximo Kirchner.

"Creo que Alberto es una persona inteligente, con experiencia y vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible. La tarea para la que nos votan es para mejorar la calidad de vida de la gente", agregó.

En esta línea, admitió que "no trabaja con una tele en el despacho". "Entró un compañero, me dijo lo que estaba pasando. No entendía por qué se estaba hablando de la institucionalidad cuando no se estaba hablando de eso. Conociendo a Cristina, nada más lejos de eso", remarcó.

Por lo que se refirió a Cristina Kirchner y afirmó que “siempre ha sido muy responsable”. “La figura de Cristina siempre ha sido a favor de las instituciones y lo ha demostrado. Se ha presentado tres veces a una fórmula presidencial, dos como presidenta y una como vice y ha ganado las tres. No es un dato menor. O sí, para algunos”, completó.