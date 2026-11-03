Mientras busca fortalecer su figura para lanzarse como candidata presidencial en 2027, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se adjudicó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, que determina la suspensión de embargos a las pymes hasta mayo de 2027 y volvió a profundizar la interna en el Gobierno: “Lo planteé durante mucho tiempo”, señaló para adueñarse de la iniciativa.

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Durante su participación en la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), Caputo confirmó cuatro medidas destinadas a aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas. Además, adelantó que buscará un acuerdo con los gobernadores para eliminar el impuesto a los sellos.

Las propuestas apuntan principalmente a reducir las dificultades que enfrentan las empresas para afrontar sus deudas, en un contexto de morosidad récord que alcanza no solo a los hogares, sino también a las empresas, y que alcanzó un 4,13% en montos en agosto pasado, según los datos oficiales analizados por APYME y el CEC. El titular del Palacio de Hacienda rechazó que las iniciativas representen un "plan platita" y las presentó como respuestas a problemas coyunturales que, según afirmó, demandarán tiempo para resolverse.

Sin perder el tiempo, Bullrich salió a colgarse la medalla: “El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde. Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas. Apoyar a quienes crean riqueza, invierten y generan trabajo es fundamental”, aseguró en una publicación de su cuenta de X.

La senadora señaló que, "en un momento difícil del proceso de estabilización, hacen falta medidas concretas que ayuden a mover la economía, sin volver a las recetas del gasto descontrolado ni al plan platita". Y agregó: "Vamos a seguir acercando propuestas y trabajando para que el rumbo económico se traduzca en progreso y para que los resultados lleguen a todos”.

Bullrich tiene el sueño de ser Presidenta y no lo va a abandonar, tal como lo manifestaron ella y su entorno en distintas ocasiones. Sabe que, en el peor de los escenarios, puede quedarse en el Senado, donde le restan cinco años de mandato. Por lo pronto, su misión es la de interpelar al electorado que considera conservar y que no está del todo de acuerdo con las formas de Javier Milei, para crecer en volumen y esperar su momento. En esa espera, el vocero Adrián Ravier tuvo que volver a aclarar que, para el Gobierno, la exministra forma parte del proyecto, no hay manera de que compita por fuera del esquema libertario y trabaja por la reelección del líder violeta.

Las cuatro medidas que anunció Caputo para las pymes endeudadas

Las cuatro medidas anunciadas por Caputo en su discurso de este martes en la Conferencia Industrial de la UIA son:

Suspensión de embargos: ARCA suspenderá hasta mayo de 2027 los embargos sobre las pymes, con el objetivo de darles mayor margen para ordenar sus cuentas.

ARCA suspenderá hasta mayo de 2027 los embargos sobre las pymes, con el objetivo de darles mayor margen para ordenar sus cuentas. Ampliación de los planes de pago: el régimen de 18 cuotas para regularizar deudas con ARCA, que hasta ahora alcanzaba a las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, se extenderá a las deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026.

el régimen de 18 cuotas para regularizar deudas con ARCA, que hasta ahora alcanzaba a las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, se extenderá a las deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026. Compensación de deudas aduaneras: las pymes podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor por exportaciones, o IVA vinculado a exportaciones, para cancelar deudas aduaneras. El beneficio también alcanzará a las grandes empresas, aunque inicialmente por un porcentaje menor que se incrementará progresivamente. El objetivo es avanzar hacia una cuenta corriente aduanera única entre las empresas y ARCA, señaló el ministro.

las pymes podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor por exportaciones, o IVA vinculado a exportaciones, para cancelar deudas aduaneras. El beneficio también alcanzará a las grandes empresas, aunque inicialmente por un porcentaje menor que se incrementará progresivamente. señaló el ministro. Créditos para la industria automotriz: el Banco Nación destinará financiamiento al sector automotor con plazos de entre tres y cinco años y tasas fijas de alrededor del 20%.

Por otra parte, el ministro anunció que propondrá a los gobernadores la eliminación del impuesto a los sellos, un tributo provincial que cuestionó por su impacto sobre los consumidores. A diferencia de las cuatro medidas anteriores, esta última iniciativa requerirá alcanzar un acuerdo con las administraciones provinciales para avanzar en su implementación.