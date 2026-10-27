Cansada, desilusionada y con la mira en 2027: Bullrich no abandona el sueño presidencial

Patricia Bullrich volvió a filtrar su malestar con la Casa Rosada, que no oye sus advertencias y pone en riesgo su propia reelección. La senadora tiene el sueño de ser Presidenta y no lo va a abandonar, tal como lo manifestaron ella y su entorno en distintas ocasiones. Por lo pronto, su misión es la de interpelar al electorado que considera conservar y que no está del todo de acuerdo con las formas de Javier Milei, para crecer en volumen y esperar su momento. En esa espera, el vocero Adrián Ravier tuvo que volver a aclarar que, para el Gobierno, la exministra forma parte del proyecto, no hay manera de que compita por fuera del esquema libertario y trabaja por la reelección del líder violeta.

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En el futuro cercano, este miércoles Bullrich tiene en agenda una reunión de Labor Parlamentaria en el Senado a las 14. Su trabajo parlamentario es uno de los ítems que ella, su equipo y el oficialismo destacan. “Es la única que saca leyes”, se dijo cerca suyo en las últimas horas. La intención es sesionar el jueves con un temario a definir pero que podría incluir la Ley de Patentes (una de las que Milei destacó como prioritarias en la reunión de Gabinete del lunes), la reforma de la de Salud Mental, bonos de carbono, la normativa que regula las relaciones internacionales y cuerpo diplomático, tratados y pliegos. No está en el horizonte próximo el tratamiento de la reforma electoral que, deslizan, no cuenta con los votos.

Cada movimiento de Bullrich tiene un objetivo. En este caso, fortalecer su figura para poder negociar en 2027 sabiendo que, en el peor de los escenarios, puede quedarse en el Senado, donde le restan cinco años de mandato. Juan Pablo Arenaza, diputado porteño y una de las personas que más la conocen, la describió como una persona con dos características fundamentales para la política: no se queda en el pasado, siempre mira hacia adelante; es intuitiva y callejera, siempre está en movimiento y habla con la gente.

Esa intuición, analizó Arenaza en Radio Zónica, es la que la lleva a percibir algunas cosas que están mal y, estimó, comparten otras figuras del Gobierno. Para él, es sano que Bullrich pueda plantear esas observaciones porque lo peor que le puede ocurrir a los oficialismos es encerrarse sobre sí mismos y creer que hacen todo bien. Por eso, reconoció que hay muchas cosas por corregir aunque destacó la baja de la inflación.

Como viene contando El Destape, en el bullrichismo aseguran que estos movimientos no implican ruptura con Milei. “De ninguna manera”, dijo el legislador cercano a Patricia. Para la senadora, advirtió Arenaza, es importante que el proyecto continúe y que el Presidente pueda ser reelegido, aunque ella sostendrá su deseo de ser jefa de Estado hasta sus últimos días, esperando la oportunidad para concretarlo. Puede ser en 2031 o el año que viene, si la economía no acompaña y el líder libertario ya no está en condiciones de garantizar continuidad, en especial porque no ven que la micro pueda mejorar de acá a la ida a las urnas. Sin embargo, no es el escenario actual: Javier sigue siendo el líder y el que capitaliza mayor cantidad de votos. Pero nadie ve que el del año que viene sea un camino sencillo.

Como dijo la propia Bullrich la semana pasada, ella no solo quiere ser presidenta sino que está preparada para serlo. Fue candidata en 2023, algo que reconoció el propio Milei, y considera que tiene una cantidad importante de votantes que comparte su estilo y su forma, y ella responde a ellos. Por eso las diferencias con el jefe de Estado. En especial porque perciben, como reveló ayer este medio, que mucho votante de derecha culposo está dispuesto a votar por el peronismo al no poder digerir los modos del líder violeta.

Pero trabaja en conjunto con La Libertad Avanza. En la CABA, Arenaza se perfila como uno de los potenciales candidatos por el espacio violeta junto a Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en el plano local. Ella “ha aprendido mucho, ha trabajado mucho, conoce la Ciudad y podría ser una buena candidata”, dijo el legislador bullrichista, quien también reconoció que le “encanta” la CABA y que su “sueño” es la Capital Federal.

La intención es clara. Hace un par de semanas El Destape anticipó el inicio de una campaña de instalación de Arenaza en la Ciudad con mayor presencia en los medios y recorridas constantes con la pretensión de construir una potencial candidatura. Este martes, junto al resto del bloque violeta, salió a las calles para explicar a los comerciantes de qué se trata el proyecto de Libertad Comercial impulsado por su espacio con la intención de tratarlo en la Legislatura el jueves.

Sin Bullrich y sin Manuel Adorni en el mapa porteño, La Libertad Avanza tiene un sello que mide (incluso más que Jorge Macri) pero nadie capitaliza. La intención es empezar a aprovechar esa fortaleza, sea para negociar un acuerdo político con el PRO o para competir contra el partido amarillo en la CABA. Para ambos caminos hay que tener con qué.