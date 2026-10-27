El periodista Marcelo Bonelli reveló al aire de TN los detalles detrás de la creciente distancia política entre Javier Milei y la dirigente Patricia Bullrich. Según explicó el conductor, la estrategia de diferenciación comenzó a gestarse tiempo atrás y responde a un cálculo electoral preciso frente al impacto de la gestión de gobierno y los tropiezos del oficialismo.

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Durante el análisis televisivo, Bonelli remarcó que el distanciamiento no es casual ni improvisado, sino que se activa de forma sistemática frente a cada traspié del Presidente. La postura adoptada por Bullrich busca preservar su capital político propio con la mirada puesta en el calendario electoral.

El cálculo hacia febrero y marzo: ¿candidatura presidencial?

Al describir la dinámica interna, el periodista detalló cómo opera la dirigente frente a la coyuntura gubernamental. "Se está profundizando la diferenciación de Patricia Bullrich en relación a Milei, y esto empezó ya hace bastante tiempo, yo te diría con el comienzo del año", sostuvo Bonelli durante la emisión.

En ese sentido, puntualizó que cada vez que el mandatario protagoniza momentos de tensión o desaciertos de gestión, la referente toma distancia pública. "Cada vez que Milei comete grandes errores, exabrupto y graves errores políticos, Patricia Bullrich sale a diferenciarse", afirmó el periodista de TN.

De acuerdo con la información presentada en el programa, esta actitud responde a una estrategia de posicionamiento individual para medir su respaldo en la opinión pública de cara a los próximos meses. "Yo creo que está posicionándose para ver cómo están las encuestas, yo te diría hacia febrero-marzo, y ahí tomará una decisión si se va a presentar como candidata a presidenta", explicó Bonelli sobre los pasos a seguir de la dirigente.

La orden oficialista y el peso del balotaje

Frente al escenario planteado, en el estudio de televisión se debatió por qué desde la conducción de La Libertad Avanza se mantiene una postura de cautela extrema y se evita el choque directo. La consulta giró en torno a la directiva atribuida a Javier Milei de no confrontar públicamente con Bullrich ni exponer las discrepancias.

Bonelli argumentó que la decisión del oficialismo radica en una necesidad netamente matemática y electoral, respaldada por los resultados obtenidos en las urnas. La dirigenta representa una porción decisiva del electorado que sostiene la base de poder del actual Gobierno.

"Vos acordate que en la última elección casi fue matemático: Milei había sacado el 30% en la primera vuelta y en el ballotage, con el acuerdo con Patricia Bullrich y el PRO, le agregó el 26% de los votos. O sea, que es mucho", concluyó Bonelli sobre el motivo central que frena cualquier represalia política contra la referente.