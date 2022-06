La oposición en Diputados aprobó la Boleta Única de Papel

La Cámara Baja aprobó el proyecto con 132 votos afirmativos, todos provenientes de Juntos por el Cambio y otros sectores de la oposición. El Senado tendrá que ratificarlo para que se convierta en ley.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por la noche el sistema de Boleta Única de Papel para las elecciones presidenciales y de legisladores. La iniciativa, que tendrá que ser ratificada por el Senado, fue impulsada por Juntos por el Cambio y otros sectores de la oposición, pese al rechazo del bloque oficialista del Frente de Todos (FdT). El proyecto de ley fue aprobado por 132 votos afirmativos, 104 negativos y 4 abstenciones -todas ellas pertenecientes a la Izquierda-.

Tras la votación central, el diputado Miguel Nanni realizó diferentes punteos y modificaciones en artículos e incisos específicos. Esto trajo grandes discusiones con su par del FdT Germán Martínez, quien acusó a JxC de realizar cambios centrales. Al votar sobre dichas modificaciones en el Art. 1 al 36, el resultado reflejó 131 votos afirmativos, 103 negativos y las mismas 4 abstenciones.

Entre las principales sugerencias de Nanni, que generaron revuelo en el recinto, se destacan las del Art. 1 del dictamen. "Se modifica el Art. 62 bis, en su inciso primero del Código Nacional Electoral, que queda redactado de la siguiente manera: 'el nombre de la agrupación política, en las elecciones presidenciales, cuando en las mismas franjas se incluyan legisladores nacionales, se utilizará el nombre de la agrupación de orden nacional. En el caso de las PASO, la denominación de la lista interna'", sostuvo.

Mientras que, por otro lado, sobre el inciso 12 del mismo artículo (62 bis), expresó: "Para facilitar el voto de las personas ciegas, se deben elaborar plantillas de BU de material transparente y alfabeto braile, que llevará una ranura en los lugares destinados a los casilleros para ejercer la opción electoral que sirva para marcar la opción que se desee y deberán estar disponibles en cada establecimiento de votación". Sobre el Art. 62 Ter, decidieron eliminar el inciso 4 y se solicitó reenumerar los incisos siguientes.

Por otro lado, junto a la diputada Lospennato, propusieron "modificar integramente" la redacción del Art. 63. "Audiencias y aprobación de BUP, plazos para impugnaciones y aprobación, con una antelación de 60 días de corrido de la realización del acto eleccionario; las agrupaciones políticas presentan ante la Justicia Electoral Nacional, las siglas, monogramas, logotipos, escudos, símbolos o emblemas, denominación o número que las identifica", manifestó. Y agrega: "El orden de cada agrupación política en la boleta será el mismo que el definido para las PASO".

Además, la Junta Electoral de cada distrito "convocará a los apoderados de las agrupaciones políticas" a una audiencia pública, con 40 días de anticipación a los comicios, para exhibir la BU y aprobar los emblemas y fotografías de candidatas/os. Si se rechaza alguno de los requisitos, "tendrán un plazo de 48 horas" para realizar los cambios. Si se vence el plazo, "se incluirá solo la denominación de la agrupación política incumplidora, dejando en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas". Nanni remarcó: "La Junta Electoral de cada distrito aprueba el modelo propuesto y gestiona la impresión de la BU oficializada, única válida para la emisión del voto".

También modificaron el segundo párrafo de la nueva redacción del Art. 64 del Código Electoral. "La BU es impresa con una antelación no menor a 30 días previstos a la fecha del acto electoral, en una cantidad igual al número de electores correspondientes al Padrón Electoral más un 5% adicional para reposición en caso de contingencias", agregó. Mientras que en el Art. 4 del dictamen, se incorpora un inciso G en el Art. 71 del Código Nacional Electoral. "A los electores, tomar fotografías de la BU durante los comicios", sostuvo. Otro de los cambios se dio en el Art. 10 del dictamen, que cambia el Art. 101 del Código Electoral, modificando el inciso 6. También sugirieron modificar el Art. 11, el Art. 17, el Art. 20, el Art.33 y suprimir el Art. 16 en su totalidad del dictamen.

Frente a esto, el presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, mostró su molestia. "Están haciendo modificaciones gruesas, no son cuestiones de palabras como se dijo en algún momento. Me parece que están trabajando con otro tipo de objetivos", señaló. Y agregó, sobre el Art. 63 y el orden de aparición de las agrupaciones políticas en la boleta: "No sé si todos son conscientes de lo que se está hablando con respecto a esto. Y la contabilidad de los votos nulos, en el inciso B del 102, modificado por el Art. 11, también es un tema grueso y no menor".

Mientras que sobre el no contacto físico entre fiscales y la BU, al cual llama cambio "razonable", acusó duramente a la oposición: "Están admitiendo que se le puede poner una cruzecita en el recuento, en cuadritos que estaban vacíos. Este es el problema que tiene la BU. Para que todos sepan qué es lo que están votando. Están admitiendo determinadas cosas". Y cerró: "Presidente, si usted es prolijo, al menos en tres artículos de estos convendría hacer la votación por separado". De todas formas, esto no ocurrió porque hubo consenso previo y las modificaciones fueron aceptadas.

Conocé los detalles de la sesión por la BUP

Pasadas las 14, el arco opositor logró el quórum con apenas 129 diputados con sus propios legisladores,ya que el FdT había anticipado que no bajaría al recinto porque considera que se trata de un tema que no está en "la agenda de la gente".

Ante la ausencia del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien integra la comitiva que viajó con el presidente Alberto Fernández a Los Ángeles para asistir a la IX Cumbre de las Américas, el plenario fue presidido por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Omar De Marchi (PRO).

Al abrir el debate, y en representación del dictamen de la mayoría, el diputado radical Miguel Nanni afirmó que "el 90% de los países democráticos del planeta tienen este sistema que hoy estamos tratando. La boleta única nos va a garantizar que la persona a la que queremos votar va a estar en el cuarto oscuro". Y dijo que esta iniciativa "no es nueva ni improvisada; desde el año 2007 presentaron distintas iniciativas que querían adherir al sistema de boleta de papel".

Nanni dijo que "la Boleta Única va a garantizar siempre que la persona que queremos votar esta siempre en el cuarto oscuro. También arroja picardías de la política que han ido degradando el sistema. Picardía que se transformaron y mutaron en trampas hasta llegar a degradar el sistema".

Desde el Frente de Todos, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, señaló que "este sistema, en vez de solucionar el problema de la lista sábana, lo agrava. El 60% de la población Argentina no va a tener toda la oferta electoral en la boleta y eso complejiza la elección" y destacó que la oposición con este régimen "ganó cinco de las ocho elecciones" que se celebraron en los últimos años.

Señaló que "algunos han sido elegidos cuatro, cinco veces legisladores de la Nación bajo este sistema (el actual), nunca se quejaron" y afirmó que "sería bueno que se haga una reforma constitucional para limitar los mandatos". En su discurso volvió a pedir, como lo hizo cuando presidió el plenario de comisiones, "empezar a trabajar en una agenda de consenso para tratar los temas que le importa a la gente".

"Este tema esta lejos de los problemas de la ciudadanía, esto es un problema de la agenda política, de la casta, si quieren, parafraseando a un dirigente opositor", en alusión al derechista Javier Milei.

"Esta reforma viene saliendo con fórceps, no es natural, no hay un consenso como el que se viene manifestando", dijo y agregó que "no hay evidencia empírica sobre el robo de boletas y el voto en cadena" y señaló que en las elecciones legislativas "no hubo una sola denuncia de robo de boletas y de voto en cadena. Con fiscales del peronismo, los que van a robar boletas, y fiscales de la oposición, que son los que van con hidalguía a defender los votos".

El diputado del Interbloque Federal Florencio Randazzo dijo que el sistema electoral vigente "es confiable, pero es necesario cambiar el instrumento", porque también para el robo de boleta "se requieren fiscales pagos con lo cual las estructuras políticas de quienes son gobierno tienen ventaja en relación a los que no tienen manejo de gobierno, y la boleta única viene a suplir estos problemas". El ex ministro agregó que "los cambios en los sistemas electorales deben ser permanentes porque deben acompañar los cambios culturales, sociales y tecnológicos".

La diputada del FdT Varinia Lis Marin dijo que "convengamos que la boleta partidaria es más simple que diseñar una campaña en los medios de comunicación" y señaló que los opositores "reconocen que no hemos sufrido casos de fraude" y sostuvo que "los vicios que se endilgan la lista sábana no se resuelven sino se agravan", agregó, y destacó que habrá "dificultades para realizar elecciones simultáneas".

La diputada de izquierda Romina del Plá volvió a reclamar "un financiamiento total del Estado y que haya prohibición de un financiamiento prohibido", y cuestionó el dictamen impulsado por bloques opositores porque "deja en manos de los jueces electorales un montón de resoluciones de la Boleta Única de Papel, lo que genera un alto grado de discrecionalidad y se induce el voto a lista completa".

Por el lado de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña sostuvo que "este es un sistema que pone el foco en el elector que, cuando llega al cuarto oscuro, tiene en una papeleta todas las opciones de votación, lo que lo hace más sencillo ya que solo debe marcar cuál es la opción electoral”.

José Luis Espert, de Avanza Libertad, señaló que “el Estado debe asegurarle al votante poder emitir su voto según su preferencia y con la menor dificultad posible" y que "claramente la boleta única de papel lo hace al reunir toda la oferta electoral”.

Mientras, la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman aseguró que el proyecto genera un “un sistema feudo”, añadiendo que “no estamos discutiendo la democratización del sistema electoral”.“Estamos debatiendo Boleta Única, un tema que solo le interesa a la dirigencia política mientras el dueño de ‘ladrónima’ se nos ríe en la cara del pueblo contando que remarca los precios”, lanzó, aludiendo a La Anónima, cadena de supermercados de la familia Peña Braun.

El dictamen de mayoría establece que el sistema de Boleta Única de Papel se aplicará para las PASO y las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y legisladores del Mercosur, aunque en estas últimas dos categorías solo aparecerán nombres y fotos de los primeros cinco candidatos.

Además se permitirá votar la lista completa y utilizar, si así lo autoriza el sistema electoral provincial, el esquema BUP, pero se deberá hacer en boleta y urna separadas; y se autorizará el voto por correo electrónico a los extranjeros que se aplicó hasta 2019.

Con información de Télam.