Pullaro justificó a Milei por su defensa a los evasores de impuestos: "Economías legales que tienen informalidad"

Luego de que el presidente Javier Milei se refiriera a los evasores de impuestos como "héroes", el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, justificó las declaraciones del mandatario al asegurar que "indudablemente" hablaba de otro tipo de personas y no a quienes tienen que ver con el crimen organizado.

Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno prepara un paquete de medidas “para fomentar el uso de los dólares del colchón”, una especie de blanqueo 'de facto' de los billetes verdes que se mantienen fuera del sistema. “Al narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad y el de Defensa. No usa la economía para combatir el otro delito. La idea es que nadie pregunte de dónde usted sacó los dólares. Las cuestiones de la economía se arreglan en la economía, y las de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal”, respondió esta semana Milei, quien volvió a hacer gala de desconocimiento en un tema que tiene aristas económicas, jurídicas y sociales.

Si bien Pullaro habló sobre el anuncio y confirmó que su territorio tendrá un acercamiento más "cauto" a esta medida nacional para evitar el lavado de activos por parte de las bandas narcos, afirmó que Milei se refería "a otro tipo de economías, economías legales que tal vez tienen alguna parte de informalidad". A diferencia de un blanqueo tradicional, esta medida no tendría fines recaudatorios ni requeriría el pago de impuestos por los fondos regularizados.

Mientras varios funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) tienen sus dólares atesorados en cuentas del exterior, Milei aseguró que "la gente que intentó protegerse de los políticos ladrones son héroes, no delincuentes. El que no se pudo escapar, lo lamento. El otro no hizo nada malo", consideró este lunes en una entrevista con Antonio Laje en A24.

No obstante, Santa Fe implementó medidas específicas para controlar la aplicación del blanqueo en su territorio. En el proyecto de Ley Tributaria 2025, se estableció una alícuota del 2% para los fondos regularizados, lo que implica que los contribuyentes que adhieran al blanqueo deberán pagar este porcentaje adicional en la provincia.

"La baja de los niveles de delito y de violencia fueron a través de haber llevado adelante y aplicado muchas políticas públicas que lucharon directamente contra el narcotráfico, contra el crimen organizado", aseguró en diálogo con la prensa tras su exposición en AmCham Summit 2025.

Pullaro le reclamó a Milei por infraestructura y se enteró en plena entrevista sobre la extensión de la baja de retenciones

Si bien el mandatario radical justificó los dichos del Presidente, luego cuestionó las deudas que tiene el Gobierno nacional con la provincia y sobre la falta de inversión en infraestructura productiva. Pullaro afirmó que la provincia sostiene "el sistema vial", pero le quedan "cero pesos". "Santa Fe invierte para sostener las rutas y, como tiene un problema con las rutas nacionales, le pedimos al Gobierno que nos las ceda para hacernos cargo de eso. Tampoco sucedió. Ahora estamos trabajando para lograr corredores a través del Puerto de Timbúes y el Puerto de Constitución que nos permitan tener una mayor fluidez de los camiones que llegan al puerto", reclamó.

En ese sentido, sostuvo que el territorio santafesino es el que "más está invirtiendo en obra pública". "Tenemos los recursos para llevar adelante esa inversión este año porque lo tenemos presupuestados, pero ero entendemos que tenemos que seguir fortaleciendo la obra pública porque eso derrama muchísimo, fundamentalmente de manera homogénea en toda la provincia", agregó.. En diálogo con Ámbito, confirmó que su gestión envió un proyecto de ley a la Legislatura de la provincia para autorizar "a tomar endeudamiento por mil millones de dólares".

A su vez, habló sobre la deuda luego del Pacto Fiscal, que busca redistribuir recursos y establecer acuerdos sobre la distribución de competencias tributarias y la responsabilidad fiscal. "Santa Fe bajó Ingresos Brutos y había una compensación que tenía que venir de Nación, que vino un tiempo y luego dejó de venir. Nosotros seguimos sosteniendo la baja de impuestos en la provincia de Santa Fe y esperamos que esto pueda hacerse", planteó.

De manera insólita, se enteró en plena entrevista que el ministro Caputo había anunciado la extensión de la rebaja de las retenciones al Agro: "Bregamos y apostamos a que bajen, que se sostenga lo que fue una baja transitoria que se llevó adelante en el mes de enero, fundamentalmente para lograr la liquidación del campo". La medida se contrapone a los propios dichos del presidente Milei, quien había señalado que la fecha límite del 30 de junio no iba a correrse. De este modo, cabe interpretar la urgencia de LLA en la meta de recaudar dólares.