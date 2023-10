Declaran nulo el decreto de Macri que habilitó blanqueo a sus familiares

Lo dispuso el juez Cormick ante una demanda de AJUS y varios diputados. El Congreso prohibió de forma expresa que padres, cónyugues e hijos pudieran beneficiarse con el blanqueo pero Macri los habilitó por decreto. Ahora la AFIP podrá revisar quienes incumplieron la ley.

La jugada de Mauricio Macri para beneficiar a sus familiares evasores suma un nuevo escándalo. El juez Martín Cormick declaró la nulidad del decreto con el que el ex Presidente habilitó a sus padres, cónyugue e hijos a ingresar a la amnistía llamada blanqueo pese a que el Congreso lo había prohibido expresamente.

El fallo fue publicado por el portal Palabras del Derecho y llegó a partir de una demanda colectiva interpuesta por Abogados por la Justicia Social La Plata (AJUS), representados por su presidente Emanuel Desojo, y por los diputados Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti.

¿Como fue la jugada de Macri?

El artículo 83 de la ley de blanqueo, sancionada el 29 de junio de 2016, excluía del beneficio a "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" del presidente, de los diputados y senadores, de los ministros, de los jueces y fiscales, del personal jerárquico de las Fuerzas Armadas y de los miembros de la SIDE.

Macri, a través del decreto 1206 del 29 de noviembre de 2016, anuló esa prohibición. El truco fue que habilitó el blanqueo "exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados en los incisos a) al w) del Artículo 82 de la Ley N° 27.260 (los funcionarios) hubieran asumido los respectivos cargos”. O sea: la familia Macri podía blanquear todo lo que tenía sin declarar antes del 10 de diciembre de 2015.

El ministro candidato Sergio Massa contó que la prohibición de que blanquearan "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" fue una idea que tuvo junto con Axel Kicillof, por entonces diputado, y que lograron incorporar en esa ley ómnibus que el macrismo vendía como una reparación histórica para los jubilados pero que era en realidad una autoamnistía para los evasores. Lo que pasó luego es que Macri buscó la forma de sortear esa prohibición, lo hizo por decreto y ahora la Justicia anuló esa trampa.

Un dato no menor. En la ley original sí podían blanquear los hermanos. De hecho Gianfranco Macri, el hermano de gran patrimonio declarado de Macri (que oculta sistemáticamente sus bienes reales), lo utilizó para blanquear 23 millones de dólares. La AFIP detectó que una parte de ese patrimonio era de su madre, Alicia Blanco Villegas, e inició varios procedimientos legales. Ahora, en otra causa aparte, la Justicia Confirma que eso estaba prohibido.

Macri y sus familiares, así como familiares de otros ex funcionarios PRO que hayan aprovechado esta maniobra, van a estar en problemas. El propio juez Cormick incluyó una respuesta de la AFIP donde el organismo dice que "de declararse la inconstitucionalidad de la norma impugnada por los actores, los contribuyentes involucrados deberán ingresar todos los tributos no abonados respecto de los bienes incluidos en el blanqueo, tales como Impuesto a las Ganancias, Impuesto al valor agregado, Impuestos a los Bienes Personales y todos aquellos que correspondan según el caso concreto, así como los intereses del pago fuera de término. Pudiendo la AFIP reclamar los mismos por los períodos no prescriptos" y que "de hacerse lugar a la demanda, el organismo estaría en condiciones, dependiendo de cada caso en concreto, de reclamar el pago de los tributos referidos en el punto anterior".

La demanda de AJUS y los diputados Tailhade, Di Tullio y Conti pedía que se declarara la nulidad de los artículos 1, 2, 5 y 6 de ese decreto con el que Macri modificó lo que el Congreso prohibió, algo que ahora el juez Cormick confirma que excedía sus facultades.

El 1 y el 2 hicieron que se extienda un beneficio al blanqueo la tenencia de monedas nacional o extranjera o títulos valores en el exterior o depositados en el país y a la tenencia de moneda y bienes que figuren como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el exterior, cuestiones que el Congreso había mantenido separadas porque tienen dos sistemas tributarios distintos. El 5 aclara que "se entiende por 'detección’ al conocimiento sobre la existencia del bien oculto". El 6 es el clave: es el que incorpora a los familiares a la amnistía para evasores siempre que se trate de bienes que ingresaron al patrimonio antes de que Macri fuera presidente.

Respecto del blanqueo de familiares, el juez Cormick escribió: "Es menester destacar que, puntualmente respecto del artículo 83 de la ley 27.260, las modificaciones efectuadas con el decreto cuestionado fueron expresamente debatidas en sede legislativa (ver Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados del 15 de junio de 2016 y de la Honorable Cámara de Senadores del día 29 del mismo mes). Es por ello que, habiéndose consagrado una voluntad legislativa en un sentido determinado, la misma fue desechada por la propia reglamentación a la ley aquí cuestionada". Afirmó que Macri se extralimitó de lo que marca la Constitución respecto de la reglamentación de una ley "generándose en consecuencia un exceso en la reglamentación de la ley". Un exceso que justo benefició a sus familiares. El juez agregó que "dicha reglamentación invade la esfera exclusiva del poder legislativo en materia tributaria" y anuló esos artículos del decreto firmado por Macri.

Que no se note el blanqueo M

Esta amnistía de evasores llamada blanqueo fue una de las prioridades de Macri. Lo anunció el 27 de mayo de 2016, a poco más de 5 meses de asumir. Como cada una de sus medidas económicas, su tratamiento contó con el lawfare contra CFK como contexto para distraer la atención.

Como ya publicó El Destape, el 26 de mayo de 2016, el día previo al anuncio del blanqueo, Leandro Báez (hijo de Lázaro) lanzó la operación sobre la falsa reunión del juez Sebastián Casanello con CFK en Olivos para desplazarlo de la causa por "La Ruta del Dinero" que no era K. Todo fue armado desde la AFI con testigos truchos y una enorme operación de prensa liderada por Jorge Lanata, que acusaba a Casanello de “tortuga” por no avanzar contra CFK justamente en la causa que él había armado y que no le había tocado a los jueces manipulables, Claudio Bonadio y Julián Ercolini.

El blanqueo se comenzó a tratar en diputados el 2 de junio de 2016. Clarín lo puso en tapa, pero la foto fue del fiscal Marijuán que seguía buscando PBIs enterrados en la Patagonia. Al día siguiente del inicio del trámite parlamentario del blanqueo Macri publicó el informe “El Estado del Estado”. El eje era hablar de la herencia de Cristina. El 5 de junio Clarín puso en tapa “Nuevas pistas de la conexión de Cristina con el juez Casanello”, reunión que nunca existió pero que sirvió para desviar la atención del tratamiento del blanqueo.

El día de votación del blanqueo en diputados era el 16 de junio. El 14, dos días antes, apareció José López con bolsos con dinero en un convento. No tenía forma de justificarlo y fue bien condenado. Lo que nunca se investigó fue el origen de ese dinero (cuya única pista es que pasó por el banco manejado por un ex tesorero de Boca en la era Macri) ni por qué justo decidió moverlo ese día. Muchas coincidencias. El 15 de junio el Senado aprobó los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para la Corte, con el aporte inestimable de Miguel Ángel Pichetto, luego candidato a vicepresidente de Macri. Es muy probable que esta causa que ahora revela la maniobra de Macri llegue hasta la Corte.

El día que se trataba el blanqueo en diputados la tapa de Clarín fue con José López con casco. Entera. Al día siguiente, le dedicaron toda la tapa a que “Báez dijo que Casanello visitó a Cristina en Olivos” y a una foto del Papa Francisco que miraba como alimentaban un tigre con mamadera. En los medios no se hablaba del blanqueo, sólo de José López.

El 27 de junio el juez Ercolini levantó el secreto fiscal de CFK en causa Hotesur. El 29 el Senado aprobó la ley de blanqueo. La tapa de Claŕin al día siguiente puso que “El crecimiento en la era K fue mucho menor al que habían anunciado”, celebró la recepción de Rosatti en la Corte e informó que la Cámara Federal ordenó verificar si Casanello estuvo en Olivos con CFK, algo falso. Otra vez "La Ruta del Dinero" que no era K.

Todo el proceso de sanción del blanqueo fue tapado con el lawfare. Ahora ya hay un fallo que anula el beneficio de Macri a sus familiares pese a que el Congreso lo había prohibido.