La mesa política del Gobierno nacional volvió a reunirse esta tarde, sin el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, y con la promesa de que en la próxima se incorpore su par de Capital Humano, Sandra Pettovello. También oficializó el temario que La Libertad Avanza (LLA) planifica para el Congreso.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Ausente del encuentro estuvo Sturzenegger, que carga con el peso político de la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara alta. La semana pasada, la presencia de "El Coloso" generó incomodidad. De hecho, no se esperaba que fuera de la partida.

Distinto es el caso de Pettovello, dado que la mesa acordó incorporarla para el próximo cónclave para "abordar temas vinculados a educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de Capital Humano". El nombre de la funcionaria, de gran cercanía al presidente, se barajó para acompañarlo en la fórmula para su intento reeleccionario en 2027.

Según se informó, la mesa política "repasó la agenda legislativa de las próximas semanas y se analizaron distintos temas de gestión del Gobierno nacional". Respecto a este última área, se "conversó sobre la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas" y se anunció que "en los próximos días se anunciarán medidas vinculadas a este tema".

En relación con la agenda legislativa, se analizó la sesión del 26 de agosto en la Cámara de Diputados, que el oficialismo planifica convocar. El temario "incluirá el tratamiento de cinco iniciativas: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el proyecto que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava la fécula y la harina de mandioca".

También se analizó el avance en las comisiones del Senado del proyecto de modificación de la Ley General de Sociedades. Este proyecto se debatirá este miércoles, a las 11, en la comisión de Legislación General de la Cámara alta.