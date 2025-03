Pettovello desmanteló el área que podría asistir en el temporal en Bahía Blanca

El trágico temporal que azota al municipio de Bahía Blanca se da en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei se vanagloria de reducir el Estado con su motosierra. Esto trae como consecuencia que una de las dependencias que podría haber brindado asistencia frente a la catástrofe, fue desmantelada en los últimos días.

El 5 de marzo pasado, hace tan solo 72 horas, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y su par de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, firmaron el decreto 151/2025 en el que se avanzó con el despido de 2.000 trabajadores de la primera de la extinta cartera de Desarrollo Social, además de la eliminación y unificación de distintas áreas.

Entre las áreas derogadas (Artículo 14. Anexo 8), se encontraba la Dirección Nacional de Asistencia en Situaciones de Emergencia Social, dependencia que podría haber colaborado en la asistencia a los damnificados por el temporal. Dicha área se encontraba bajo la órbita de la Subsecretaría de Políticas Sociales.

Bajo ese mismo paragüas, también se enmarcaba la Dirección de Emergencias, que tenía a su cargo las coordinaciones de Asistencia Crítica, la de Asistencia Institucional y la de Asistencia Social Directa.

Fuentes gremiales confirmaron a El Destape que, efectivamente, se desmantelaron esas áreas y se despidieron a sus trabajadores. La Dirección de Emergencias operaba en el edificio ubicado en Moreno 711 y tenía a su cargo diversos equipos que, ante una emergencia, viajaban a los lugares de catástrofes para colaborar. Estos -por ejemplo- participaron en las inundaciones de La Plata en 2013, el alud de Tartagal de 2009 y otros hechos, como los grandes incendios registrados en el último tiempo.

"No solo se hacía el acompañamiento in situ de las primeras emergencias y asistir al Ejercito en proveer agua y elementos de primera necesidad, sino que tiempo después de la catástrofe, se quedaban acompañando a las familias en cuestiones que llevan adelante los equipos de intervención social", comentó una fuente en estricto off the récord.

Según se precisó, la gestión de Capital Humano notifico el 28 de febrero a 485 trabajadores del despido o pase a disponibilidad. Ese número está integrado por los equipos sociales, los trabajadores de los depósitos, administrativos, Dirección de Logística, de Ayudas Urgentes (destinada a brindar subsidios de emergencia a las familias afectadas) y la Coordinación de Asistencia Institucional (CAI). Todo eso formaba parte de la Dirección Nacional de Emergencia que hace pocos días, dejó de existir.

El ministerio de Pettovello lanzó una nueva oleada de despidos, que ascendió a 2.000 trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social. Las notificaciones comenzaron a llegar pasadas las 22.30 hs del viernes 28 de febrero, con despidos y pases a disponibilidad. "Denunciamos esta nueva embestida contra trabajadores y la violencia institucional, el hostigamiento y el maltrato de la gestión" de Milei, indicaron desde ATE Nacional.

El miércoles 5, el gremio de estatales llevó adelante un paro y concentración en el ex Ministerio de Desarrollo Social en repudio a los despidos y al desmantelamiento del Estado que lleva a adelante la gestión mileísta. Mientras tanto, Nación hace oídos sordos y sigue con el brutal desguace.