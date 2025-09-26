"La foto de Milei es tristemente verdadera": Kicillof criticó el pacto de endeudamiento con Estados Unidos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desmintió un fake news que circuló en redes sociales publicado por el medio oficialista La Derecha Diario. En el marco de su visita a Estados Unidos por el homenaje al expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, la foto que circuló lo mostraba a Kicillof en una tienda oficial de Apple Store en Nueva York, del World Trade Center. "La foto mía es falsa, pero la imagen de Milei entregando la política económica, es tristemente verdadera", desafió.

En su cuenta personal X (ex Twitter), el gobernador bonaerense afirmó: "Con Milei la única industria que crece es la de la mentira". "La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EEUU. Pero la imagen de Milei entregando la política económmica a Trump es tristemente verdadera", argumentó al referirse al anuncio de l secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, acerca de que se prepara un swap de monedas por 20.000 millones de dólares con Argentina. A ello se suma la comprar bonos de deuda en dólares de Argentina y un crédito aunque sin mayores detalles de momento ya que se esperan avances para después de las elecciones..

Asimismo, Kicillof se refirió al pacto del presidente Javier Milei con Estados Unidos y la negociación con el propio Tesoro Nacional del norte, y su discurso en el marco de un Congreso de la ONU. "Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina", sentenció Kicillof.

Cabe recordar, que Kicillof realizó el viaje a Nueva York, coincidiendo en la misma ciudad con el presidente Javier Milei, para disertar este miércoles en la cumbre "Democracia siempre", un evento paralelo a la Asamblea General de la ONU. Su agenda fue compartida con destacados líderes internacionales, como los presidentes Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay), además del senador estadounidense Bernie Sanders.

Argentina se endeudará con el Tesoro Nacional de EEUU

Tras una reunión con Donald Trump para concretar un acuerdo financiero con el Tesoro estadounidense, el presidente Javier Milei participó en la 80° Asamblea General de la ONU. El mandatario, que celebró en redes sociales el respaldo económico recibido tras la crisis cambiaria reciente y a un mes de las elecciones legislativas, se reunió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

En esa línea, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, informó que trabajará para asegurar un respaldo de 20.000 millones de dólares al gobierno de Javier Milei. Como parte del acuerdo histórico con Argentina, también está prevista la adquisición de bonos soberanos.