El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, negó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof esté "disputando un liderazgo nacional" con el desdoblamiento de las elecciones y afirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner "seguramente es la mejor candidata posible" en la tercer sección electoral. El funcionario bonaerense aseguró que no hay una ruptura con otros sectores del peronismo y reiteró que el distrito trabaja por "la unidad" del partido, donde la candidatura de la exmandataria sería "un orgullo" y un "punto a favor".

"Nadie lo tomó como una ruptura. Lo que se dijo por un sector de nuestra fuerza es que si el gobernador desdoblaba, Cristina Fernández iba a ser candidata en la tercera sección. El Gobernador contestó que estaba perfecto. Que la asiste el derecho y es un orgullo. Cristina seguramente es la mejor candidata posible en esa sección. No es un problema. El punto era cómo seguir trabajando la unidad", dijo Bianco en diálogo con El Destape 1070.

En ese sentido, detalló que al interior del peronismo hubo "consenso absoluto" en suspender las PASO y en que "el peronismo vaya en unidad" a las elecciones. "Nosotros seguimos trabajando en ese sentido. Donde había diferencias era en la fecha y en la forma en las elecciones", resaltó, y agregó que "nadie puede alegar que el gobernador haya desdoblado es algo intempestivo ni una razón de ruptura".

Consultado sobre si estarían a favor de una candidatura de Fernández de Kirchner, afirmó: "Por supuesto, por qué no. Es un punto a favor, no un punto en contra para la unidad". Y en esa línea descartó que la decisión del gobernador bonaerense sea por "una cuestión de liderazgo" sino por "una cuestión de responsabilidad política". "No está disputando ningún liderazgo nacional. Por su cargo político sí tiene el liderazgo en la Provincia", detalló.

Por qué desdoblaron la elección

El ministro argumentó el desdoblamiento en que el gobernador "tiene la responsabilidad de asegurar que las elecciones de Buenos Aires sucedan y que las modificaciones, como la boleta única en papel, no estén en peligro". "Básicamente equivaldría a que en la provincia de Buenos Aires, el lugar de mas electores en Argentina, durante le mismo día tengamos que hacer dos elecciones. Sería una elección provincial y una nacional el mismo día con distintas boletas, distinto sistema y distintas urnas", planteó.

Bianco explicó que ese cambio implicaría que que unos 200 electores por mesa queden en la fila sin poder votar. "La responsabilidad de eso es la a junta electoral y del gobernador. Es imposible la otra elección", añadió sobre los comicios bonaerenses que se realizarán el próximo 7 de septiembre.