Memorandum con Irán: la Cámara Federal rechazó un pedido de Carlos Zannini

La Cámara Federal rechazó un planteo realizado por el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, contra la imputación de Ronald Noble, ex director de Interpol, en el marco del juicio por presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, en el que además está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Se realizó bajo la etapa de instrucción que tiene a su cargo el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y es el mismo planteo que Zannini hizo esta semana ante el Tribunal Oral Federal 8 que tiene un tramo ya elevado a juicio.

La declaración de Noble como testigo fue solicitada por Zannini porque, según argumentó, eso comprobaría que la firma del Memorándum no tenía como plan la caída de las alertas rojas con los pedidos de captura internacional de los iraníes acusados, tal como indica la hipótesis judicial.

Pero las querellas imputaron a Noble al considerar que cuando la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Cristina Kirchner y los demás involucrados, ordenó una investigación de las supuestas complicidades internacionales y ahí entró la figura de Noble.

El juez Martínez de Giorgi había rechazado en primera instancia un pedido de Zannini para tomarle declaración como testigo, al evaluar que todo ello debía discutirse en el juicio oral y público que aún no tiene fecha de inicio.

Zannini insistió con la medida ante la Cámara Federal, pero los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia también lo rechazaron.

"El proceder que se busca censurar es amplia y cotidianamente utilizado en expedientes de complejidad como éste por resultar adecuado frente a los diferentes intereses legítimos que operan en casos así, que exigen compatibilizar la necesidad de evitar demoras injustificadas y, a la vez, cumplir en forma completa con los fines de la instrucción. Entre esos objetivos, se encuentra el de corroborar o descartar la eventual participación de todos los presuntamente implicados", sostuvo la Cámara.

"Esas decisiones (las del juez) responden a la discrecionalidad que, por ley, el juez posee en el ejercicio de su tarea y no puede tildarse de arbitrarias. No son por ende revisable, según la regla que rige la materia -se aseguró-. Con todo, la apelación fue correctamente denegada. En consecuencia, corresponde hacer lo propio con la queja bajo estudio", destacó el Tribunal. Y agregó: "No genera ningún agravio que se haya mantenido parcialmente abierta la etapa preparatoria para tratar las situaciones de otros imputados todavía no indagados y para investigar aspectos susceptibles de profundización".