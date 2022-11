Ubeira, abogado de Cristina Kirchner : “Que los jueces se hagan cargo de los eventuales muertos"

José Manuel Ubeira se refirió a la excarcelación de Revolución Federal y definió al fallo como "fascista". Dijo que "volverán las marchas violentas hasta que alguien aparezca muerto". Todavía no hubo procesamientos por la causa.

El abogado de Cristina Kirchner,José Manuel Ubeira, rechazó la decisión de la macrista Sala I de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que excarceló a todos los integrantes de Revolución Federal, en la causa en la que se los investiga por supuesta incitación a la violencia. El letrado advirtió que ahora los jueces se deberán hacer cargo de las eventuales muertes porque "volverán las marchas violentas hasta que alguien aparezca muerto". La vicepresidenta Cristina Kirchner había solicitado que sigan presos. La libertad se dispuso para el líder de la banda, Jonathan Morel, como también para Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.

En diálogo con El Destape sin Fin, el defensor de la vicepresidenta admitió que no le sorprende la decisión de la Sala I de la Cámara Federal pero deberán hacerse responsables de la violencia que puede ocurrir y de las amenazas que pueda recibir Cristina y sus hijos. "Es hora de que los jueces se hagan cargo de las eventuales muertes que haya cuando ponen a estos chicos en libertad", sostuvo. Según los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones, no hay elementos para sostener que la libertad de los militantes de esa agrupación pueda poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados. Todavía no hubo procesamientos por la causa.

José Manuel Ubeira recordó que "Morel dijo que va a matar a Cristina y a Máximo” y enfatizó que “este fallo es facista y empodera a los violentos”. El letrado apuntó que “están financiados por los hermanos Caputo y ahora tienen cobertura judicial" y esto “no sólo amenaza a Cristina sino que amenaza a cualquiera que no piensa como ellos”.

"Volverán las marchas violentas y otro Sabag Montiel hasta que alguien aparezca muerto. Cuando alguien aparezca muerto le iremos a preguntar a Bruglia, Bertuzzi y Llorens porque los liberaron", agregó Ubeira. El letrado remarcó que "Bruglia, Bertuzzi y Llorens no les importa nada de lo que aportamos, porque eso finalmente llega a los que ellos quieren proteger, quieren darle impunidad a los que atentaron contra el sistema democrático".

Qué dice el fallo que liberó a los integrantes de Revolución Federal

En el fallo se destaca el siguiente párrafo de los jueces sobre la decisión que tomaron de excarcelarlos: "En cuanto al posible entorpecimiento de la investigación, no coincidimos con el juez de grado, pues los elementos secuestrados ya se encuentran a disposición de las fuerzas encargadas de estudiarlos. En ese sentido, tampoco el Magistrado de la instancia inferior identifica en concreto cuáles serían los comportamientos obstructivos que Morel podría asumir en caso de recobrar su libertad. Además, hay que destacar la actitud colaborativa asumida por el nombrado quien, oportunamente, aportó voluntariamente las claves de sus redes sociales y PC y el patrón de desbloqueo de su teléfono celular para ser peritado".

Agregan: "Estimamos que no existen riesgos procesales actuales que permitan mantener la privación de la libertad de Jonathan Ezequiel Morel en estas actuaciones. Sin embargo, creemos necesaria la aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, debiendo el a quo seleccionar aquellas restricciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal vigente, siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido".

Por otro lado, el fallo sostiene que esta causa no tiene nada que ver con la investigación sobre el ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa nro. 2998/2022 ya fue rechazada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado del fuero n° 5 (María Eugenia Capuchetti) y por la presidencia de esta Cámara (causa nro. 3103/2022/1/SE1) y no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación”, afirman los jueces.