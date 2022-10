Revelan chats de Milman tras la desaparición de Santiago Maldonado

Sergio Maldonado, hermano del artesano, mostró cómo se comunicó el entonces Secretario de Seguridad de Patricia Bullrich con la familia. "No quería buscarlo", dijo. Hoy, Milman está complicado por el atentado a la vicepresidenta.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, reveló chats de Gerardo Milman cuando era Secretario de Seguridad de la ministra de Patricia Bullrich y se estaba en la búsqueda del artesano que estaba desaparecido desde el 1º de agosto de 2017. El exfuncionario se encuentra en el centro de la escena política por haber quedado involucrado en las últimas horas en el atentado contra Cristina Kirchner.

"Cuando escuches a Gerardo Millman, recordá como trataba a mi vieja al 5° día de la Desaparición de Santiago Maldonado. Claramente no quería buscarlo porque sabía dónde estaba y lo que iban a hacer", escribió el hermano de Santiago. Y mostró los WhatsApp de Milman con su madre.

Entre los mensajes se lee cómo Milman le dice frases despreciables a la madre de Maldonado. "Bueno nosotros intentamos reunirnos para buscar esclarecer el paradero de su hijo si no tienen voluntad", escribe en un párrafo.

En otro de los chats publicados, para finalizar una charla, el funcionario de Seguridad le responde a la mamá de Santiago Maldonado, Stella Pelloso: "Disculpe entonces. No hablaremos como usted quiere".

En la causa por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner, un testigo declaró que escuchó al diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman haber dicho dos días antes del atentado en una conversación en un bar que "cuando la maten yo voy a estar en la Costa". El Destape se comunicó con Milman, para pedirle su versión sobre la denuncia, pero el legislador del Pro afirmó que no hará declaraciones sobre el tema.

El dato se cruza con que dos semanas antes del atentado el mismo Milman especuló con un "falso ataque". “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”. Este texto forma parte de un proyecto que presentó el diputado Milman, ex número dos de Patricia Bullrich, el 18 de agosto pasado, dos semanas antes del atentado contra CFK.

Según confirmaron a El Destape fuentes con acceso a la causa, un testigo, que se denominará X y que desempeña tareas en la Cámara de Diputados de la Nación, se presentó el 23 de septiembre ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti. El declarante afirmó que el martes 30 de agosto, dos días antes del intento de magnicidio, estuvo con otra persona en el bar "Casablanca", ubicado en Rivadavia 1901, frente al edificio del Congreso. En ese contexto, vio a Milman junto a dos mujeres.

El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli se refirió en El Destape Radio a la situación del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman en la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner. El extitular de la AFI reconoció que hay "demasiados elementos" para iniciar una investigación, teniendo en cuenta que Milman tenía contacto con el grupo Revolución Federal.

"Creo que tiene que dar explicaciones. Son demasiados los elementos para que la Justicia lo investigue", planteó el senador oficialista. Asimismo, destacó que "el discurso de Milman siempre fue violento" y que "no es Blanca Nieves" y que permanentemente cuestionaba la cantidad de personas dedicadas a la custodia de la vicepresidenta.

Macri, espeluznante en su libro sobre Santiago Maldonado: "Parecía haberse esfumado"

"Maldonado parecía haberse esfumado". Fue una de las conclusiones de Mauricio Macri en su reciente libro "Para qué" (Editorial Planeta) sobre la desaparición y muerte del artesano en Chubut. El expresidente dedica parte de su libro a analizar su gestión como mandatario del país entre 2015 y 2019 y repasa el caso al que considera "uno de los momentos clave" de su gobierno.

Llega allí luego de hacer un repaso por varios de sus ministros. Fue muy elogioso con su ministra de Seguridad, Patricia Bullirich, a quien destaca porque "demostró tener todas las cualidades para conducir un área tan compleja".

"Más allá de la eficiencia que mostró en su trabajo, en muchos momentos su voz se impuso en el campo de las convicciones. Por ejemplo, durante la búsqueda de Santiago Maldonado, el joven artesano cuya desaparición fue denunciada a principios de agosto de 2017. Maldonado parecía haberse esfumado tras la intervención de efectivos de la Gendarmería Nacional al liberar un piquete violento sobre la ruta 40 en la provincia de Chubut", repasa el exmandatario.

Macri cierra ese relato -su relato- del caso así: "Después de dos meses y medio de búsqueda, el cuerpo de Santiago Maldonado fue encontrado en el río Chubut. La autopsia señaló que había fallecido ahogado. Quienes nos acusaron y acusaron a la Gendarmería jamás pidieron disculpas ni se retractaron de sus infamias".

Sin embargo, la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado está abierta y se debe continuar con la investigación. Hace 15 días se expidió la Corte Suprema, que rechazó pedidos de la familia hasta que haya sentencia definitiva. En diálogo con El Destape, la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, explicó: "La Corte dice que como no hay sentencia definitiva, no responde, porque la principal exigencia para que se expida es que tiene que haber sentencia. A veces hay excepciones, pero esta vez no. Eso quiere decir que no hay nada definitivo. No hay sentencia definitiva".

Heredia argumentó ante este portal: "Al decir no hay sentencia definitiva, lo que nos dice es que hay que ejecutar, cumplir la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que lo que nos dijo es que debía designarse un juez y que había que llevar adelante las pruebas, la reconstrucción de los hechos, ampliar indagatorias, los peritos, y todo lo que no se tuvo en cuenta. La Corte Suprema no dijo que no teníamos razón".