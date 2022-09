Procesaron a Nicolás Carrizo y Agustina Díaz como partícipes del intento de magnicidio contra CFK

Se trata del líder de "Los Copitos" y una amiga de Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel, principal acusado de la causa. Ya son cuatro los detenidos.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó este viernes con prisión preventiva a Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz como partícipes secundarios del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, perpetrado el 1° de septiembre pasado en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, según informaron fuentes judiciales.

Carrizo es el líder del grupo "Los Copitos", como se los denominó a los supuestos vendedores de copos de nieve para el que trabajaban los coautores del intento de asesinato a la vicepresidenta y dos veces mandataria de la Argentina, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Por otro lado, Díaz es amiga de la pareja de Sabag que, tras el fallido ataque, le había sugerido que borrara toda la información de su celular.

La magistrada Capuchetti manifestó en su resolución que los dos procesados tenían en sus teléfonos celulares información sensible vinculada al intento de homicidio contra CFK. "Los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz", manifestó la magistrada en el fallo.

Carrizo y Díaz, acusados de partícipes secundarios, fueron imputados por el delito de "homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa", imponiendo embargos por 100 millones de pesos a cada uno.

"Quedó acreditado por los mensajes enviados en la previa del hecho, y con posterioridad al mismo que, Carrizo y Díaz planificaron el evento criminoso y sus participaciones serán secundarias ya que, de no haber efectuado sus contribuciones, el delito igualmente podría haberse configurado de la manera en que se hizo y conforme la concreción del plan criminal acordado", manifestó Capuchetti en el fallo al que accedió Agencia Télam.

Según la magistrada, dicho plan se inició el 22 de abril del 2022 cuando Brenda Uliarte "habría adquirido la pistola semiautomática, de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, con numeración '25037' en el lateral izquierdo del caño", luego utilizada por Sabag Montiel para cometer el hecho investigado. Cabe recordar que Carrizo fue detenido luego de presentarse voluntariamente como testigo y tras encontrar conversaciones donde hablaba sobre matar a la vicepresidenta.

"Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien", se lamentó Carrizo días después. Y al día siguiente del intento de magnicidio, dialogaron con Uliarte sobre la posibilidad de llevar a cabo otro atentado. "No me va a fallar el tiro, hay que pensarla bien, pasa que Nando (Sabag Montiel) no tiene mucha práctica y le tembló el pulso", dijo ella.

Para cerrar, en relación a Agustina Díaz, la jueza Capuchetti sostuvo: "Brindó su cooperación con posterioridad al hecho, a partir de la promesa anterior, dando consejos y advirtiendo de los peligros que pudieran aparecer, a fin de que dicho plan no quede al descubierto".