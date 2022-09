PBA: la oposición acompañó la condena al atentado contra Cristina Kirchner

A diferencia de lo ocurrido en el Congreso Nacional, la Legislatura bonaerense sesionó en ambas cámaras y la oposición firmó el documento de repudio.

Bajo un tono de diálogo y tranquilidad, la Legislatura bonaerense realizó dos sesiones especiales por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Cristina Fernández. Tanto en la cámara de Diputados como en la de Senadores, la oposición - expresada en su mayoría por Cambiemos - acompañó los escritos de repudio por lo sucedido el jueves a la noche en el domicilio de la vicepresidenta. Sin chicanas políticas y sin haberse levantado de los recintos, cada una de las fuerzas que componen la Legislatura participaron activamente de la sesión.

El proyecto de declaraciones D 3542/22-23, firmado por unanimidad en Diputados indica: “Repudiamos y condenamos enérgicamente el atentado e intento de magnicidio contra la vida de la Vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y expresamos nuestra absoluta solidaridad”.

“Demandamos el pronto esclarecimiento, la determinación y condena de los responsables de estos lamentables acontecimientos, que atentan contra la democracia. Llamamos a referentes sociales y políticos, y a la ciudadanía en general, a manifestarse por la paz, construir canales de diálogo, y demostrar con el ejemplo el respeto por la vida humana y el compromiso con la plena vigencia del estado de derecho y de la democracia”, continúa.

Durante la sesión, el diputado provincial del Frente de Todos, Rubén Eslaiman, dijo que “era la sesión más importante” que le había tocado participar “en los 11 años que lleva como diputado”.

“El consenso es la base absoluta del respeto a nuestra instituciones y a la sociedad”, dijo y agregó que "la envergadura de este atentado nos une para dejar en claro que no vamos a permitir ningún traspaso de límites que puedan poner en riesgo a ninguna persona, ni la institucionalidad de la Argentina”. “El país en el queremos vivir y para el que estamos luchando día a día se basa en la democracia, tolerancia y respeto. Nunca más”, cerró.

Desde Cambiemos, el legislador, Adrián Urrelli, manifestó: “Hace muchos años que la sociedad eligió vivir en democracia y este tipo de atentados pone en riesgo todo ello”. Y agregó: “No podemos quedarnos callados y como cuerpo tenemos que exigir la pronta resolución judicial, que se puedan esclarecer los autores de esta tentativa para llevar la paz social”. Por último, pidió “seguir trabajando en la búsqueda de la paz social, sabiendo que la grieta no nos está llevando por el buen camino”.

Por su parte, el radical y presidente del bloque de Cambiemos, Maximiliano Abad, repudió “el intento de magnicidio” y expresó “la solidaridad de nuestro bloque con ella (Cristina Fernández)”. “Frente a la muerte, la vida. Frente a la violencia, la paz. Y frente al autoritarismo, la democracia”, sentenció. “Este hecho no amerita ninguna especulación, ni ninguna ventaja partidaria”, finalizó.

Desde el espacio libertario Avanza Libertad también repudiaron lo sucedido. El referente del espacio, Nahuel Sotelo, condenó “cualquier tipo de violencia” y pidió “que la justicia actúe libremente y como debe ser”.

El diputado advirtió que “acusan de discurso de odio a los diputados de Milei, pero no fue la derecha la que sostuvo que las pistolas taser había que probarlas con los hijos de Bullrich, como lo hizo Bonafini”.

“Tenían a Grabois en sus filas que dijo abiertamente que estaban dispuestos a dejar sangre en las calles”, retrucó, y agregó: “No confundamos el odio con el pedido de impunidad”.

Desde el Frente de Izquierda, Guillermo Kane, dijo: “Nuestro más repudio absoluto al intento de asesinato de Cristina Fernández y el pedido de que la investigación sea rápida y se sepan los detalles. Estamos pendientes y conmovidos y necesitamos que se esclarezca”.

Finalmente, el presidente del bloque oficialista, César Valicenti dijo que “es imposible desligar lo que pasó con Cristina Fernández de la experiencia histórica que tuvieron los diferentes líderes populares que se animaron a realizar transformaciones históricas de la Argentina”. “Hay que rediscutir una nueva ley de medios en base a la realidad que hoy tenemos, y esto también es un mensaje para nuestro propio gobierno nacional”, manifestó.

Hablaron 5 legisladores y legisladoras de las fuerzas de la mayoría y que en sus bloques superan esa cifra de miembros, y demás diputados y diputadas de las otras fuerzas minoritarias.

El pedido por regular la pauta oficial

Durante la sesión, la diputada provincial del Frente de Todos, Susana González, fue más enfática en su alocución y pidió fijar nuevos límites: “A cada derecho se le pone un límite y cuando se habla de libertad de expresión, ésta no es irrestricta”.

“Aquel que tiene un medio no puede desinformar y transmitir odio, sí tener su editorial, pero no se pueden traspasar los límites en esa editorial. Cuando Lanata dice que (Cristina Fernández) 'prostituyó todo lo que tocó', cuando un sector político dice que 'no hay que echarle la culpa a los medios o a la justicia', o cuando Feinman dijo 'si la tocan a Cristina qué gran país vamos a armar ', me pregunto, ¿eso es una editorial? ¿Eso es informar?”, detalló.

“Donde termina mí derecho empieza el derecho del otro; por eso esa falsa libertad de prensa debe ser regulada”, remarcó. Es por ello que la legisladora pidió “fijarse qué hacemos con el pago de la pauta publicitaria. Ver si vamos a seguir pagando a medios que dan Fake News y mensajes de odio”.

“No estoy de acuerdo con mí gobierno en que algunas cosas deben estar sometidas al consenso. No tengamos medias tintas; lo que pasó es producto del odio que día a día los medios de comunicación instalan en la pantalla”, retrucó.

Senado bonaerense

La Cámara Alta provincial también aprobó por unanimidad el proyecto de declaración F581/22-23 en repudio del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta. Con algunos cruces calientes entre senadores oficialistas y de Cambiemos, en menos de una hora se sesionó y solo se trató el repudio.

De los 46 legisladores y legisladoras, 34 estuvieron presentes y 7 de manera virtual. Por el Frente de Todos se expresaron la presidenta del bloque, Teresa García; la senadora María Reigada, Omar Plaini, Francisco "Paco" Durañona y José Luis Pallares. En tanto por Cambiemos lo hicieron el radical Luis Alejandro Cellillo, Joaquín de la Torre, y Christian Gribaudo.