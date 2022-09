Los discursos de odio destruyen la democracia

La política contemporánea debería transformar al enemigo en adversario porque de otra manera no se puede convivir. El periodismo tiene mucho que hacer.

Lo que pasó es lamentable, un termómetro de la crispación de la sociedad. Además del repudio, me parece un buen momento para que los medios ejerzan un poco de docencia sobre la sociedad, hay que aprender a convivir en paz más allá de las diferencias".

La política contemporánea debería transformar al enemigo en adversario porque de otra manera no se puede convivir. El periodismo tiene mucho que hacer, porque da un tono que tiende a generalizarse, participa de esa atmósfera y eso no lo conviene a nadie. Esta no es una cuestión de derechos solamente sino de cultura, por eso es tan importante el lenguaje que usan y cómo se expresan en los medios de comunicación. Es una oportunidad para que los grandes periodistas discutan estas cosas.

Es difícil hacer un balance de todo lo que perdió Argentina con las dictaduras. La historia sirve para aprender lo que no tenemos que hacer. El único animal que tiende a tropezar varias veces con la misma piedra es el humano.

*Declaraciones del expresidente de Uruguay en diálogo con La990 Radio Splendid.