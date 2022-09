Fundador de Revolución Federal, sobre el presunto pago del Grupo Caputo: "Trabajé para un fideicomiso"

Jonathan Morel, vocero del grupo de odio con vinculaciones con los acusados por el intento de magnicidio de la vicepresidenta, se refirió al dinero que presuntamente la firma pagó a cambio de un trabajo "de carpintería".

Jonathan Morel, fundador y vocero del grupo de odio Revolución Federal, se refirió a las acusaciones de un supuesto pago que recibió por parte del Grupo Caputo y reconoció haber trabajado "para un fideicomiso". Sin embargo, desconoció si en estaba involucrado con la firma que hizo el desembolso.

Según consignó la periodista de Página 12 Luciana Bertoia, Morel dice haber recibido 1.760.000 pesos del Grupo Caputo y admitió "haber intercambiado unos correos electrónicos que tenían una mención a Caputo Hermanos". Sobre esto, afirmó Morel: “Yo realicé un trabajo para un fideicomiso. No tenía forma de saber quién estaba detrás”.

Morel también dialogó hoy con Radio del Plata, donde, al ser consultado sobre si recibió un pago millonario de parte del grupo Caputo, comentó: "Yo realicé un trabajo para un fideicomiso, si este estaba integrado por Caputo (Nicolás, amigo del ex presidente Mauricio Macri) es otra cosa. No trabajo para él, tengo un negocio que trabaja para cualquier persona". En ese sentido, agregó que "a través de una decoradora" le "surgió la posibilidad" de realizar un trabajo "de carpintería". Y señaló que "en carpintería se manejan números altos, pero no cifras millonarias". Según completó, por el encargo recibió "un poco más" de un millón de pesos.

El grupo de odio Revolución Federal fue noticia esta semana a raíz de que Brenda Uliarte, detenida por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, participó de una protesta violenta frente a la Casa Rosada el 18 de agosto, en el que se arrojaron antochas al palacio gubernamental.

Según Morel, ni al prinicipal acusado del intento de asesinato a la Vice, Fernando Sabag Montiel ni a Uliarte "los vimos ni jamás tomamos contacto". En cuanto a la acusada, el vocero de Revolución Federal señaló que "Brenda participó en una manifestación en Casa Rosada" pero "no sabíamos que estaba ahí".

En el marco de la investigación por el financiamiento de los grupos de odios, fuentes en esa pesquisa señalaron a El Destape que Morel recibió transferencias millonarias de parte del grupo Caputo.

Ahora la investigación se apunta a dilucidar cómo se financian estas organizaciones violentas que salieron a la luz en los últimos meses. La "banda de los copitos", como se la conoce ahora popularmente por ser supuestos vendedores de algodones de azúcar, pretendía alquilar un departamento cerca del de la ex presidenta, en una de las zonas más caras de la Capital Federal.