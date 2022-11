Estela de Carlotto: "Hay gente mala que quiere sacrificar a Cristina"

La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo destacó la importancia del acto de la vicepresidenta en La Plata. Aseguró que hay gente que quiere la destrucción de Cristina y de la militancia peronista.

La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió al discurso del jueves de la vicepresidenta Cristina Kirchner y planteó que "la expectativa fue cumplida". Además definió que la funcionaria dijo "palabras sabias e incitantes para que entendamos lo que nos está diciendo para que nuestro país salga a flote”.

En diálogo con El Destape Radio, la dirigente de Derechos Humanos afirmó que “hay gente mala que quiere sacrificar a Cristina y al pueblo también”. Por este motivo, destacó que el acto de ayer en La Plata fue "un día histórico" con un fervor de gente de todas las edades y de distintas agrupaciones políticas que apoyan el proyecto de país de la ex mandataria.

Estela indicó que hay que ver "en qué podemos colaborar" cada uno desde su lugar en esta situación en la que se da una "invasión de gente mala" que "quiere la destrucción de Cristina" y de una militancia peronista "a la que no toleran, no entienden, no reivindican y que quieren que desaparezca para siempre". "No hay que exasperarnos. Hay que poner amor y poner en práctica la estrategia que Cristina pone en práctica”, remarcó la dirigente.

Asimismo, agregó que "hay que cuidar también al Presidente", teniendo en cuenta el problema de salud que tuvo Alberto Fernández durante su gira por Europa.

La respuesta de Estela a los dichos de Bullrich

Después del acto de Cristina Kirchner en La Plata, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich apuntó contra la ex presidenta y expresó: "¿Ahora dicen que son la fuerza de la esperanza? No me hagan reír. Nosotros somos la fuerza del cambio y para ellos su única esperanza es no ir presos".

En diálogo con El Destape Radio, Estela de Carlotto respondió a los dichos de Bullrich: “La que tiene que ir presa es Bullrich. Bullrich y Macri tendrían que estar en la cárcel. Sus delitos están probados. Macri robó y Bullrich mandó a matar gente. No entiendo por qué están libres. No tienen respeto. Bullrich da mucha pena pero la Justicia no tiene que tener pena. Tiene que tener Justicia”.