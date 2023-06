Cristina Kirchner pidió la indagatoria de Rosana Caputo por los pagos a Revolución Federal

La defensa de la vicepresidenta asegura que los pagos por la fabricación de muebles pueden haber sido la pantalla para entregarle dinero a Morel y, así, financiar la violencia política.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, pidió la indagatoria de Rosana Caputo, la hermana del ex presidente del Banco Central durante el Gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo, por los pagos a la carpintería del líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. Paralelamente, se confirmó el juicio oral a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.

Los abogados de la ex mandataria, José Ubeira y Marcos Aldazábal, señalaron que los pagos de la empresa Caputo Hermanos a Morel por la supuesta fabricación de muebles para un edificio en Vaca Muerta, coinciden con actividades violentas de Revolución Federal. En este marco, consideraron que "los muebles pueden haber sido la pantalla para entregarle dinero a Morel y, así, financiar la violencia política".

Rosana Caputo es el vínculo entre Caputo Hermanos y Morel, ya que declaró haber conocido casualmente su carpintería y resolvió encargarle, primero, muebles para un country y, después, la provisión para el edificio Espacio Añelo, en Vaca Muerta. "Es necesario convocar a Rosana Caputo a prestar declaración indagatoria", reclama el pedido cursado al juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de la investigación sobre Revolución Federal.

Los abogados de la vicepresidenta especularon que "hay tres posibilidades respecto de la contratación de Morel. Una es que no haya hecho los muebles, o parte de los muebles, y que todas las transferencias hayan tenido por objeto, simplemente, financiar a Revolución Federal".

"Otra es que el Grupo Caputo le haya sobrepagado los trabajos, para darle dinero para financiar a Revolución Federal. Otra es que los trabajos se hayan hecho, y que contratar a Morel haya sido una forma de ayudarlo a tener un sustento mientras organizaba Revolución Federal", añadieron. En ese sentido, señalaron que "la contratación de Jonathan Morel para la realización de la mueblería de Neuquén se dio en los meses en los que Revolución Federal comenzó a actuar públicamente y a practicar e incitar la violencia contra miembros del Frente de Todos".

El escrito subraya que "el 25 de mayo la agrupación tuvo su primera aparición pública" y, coincidentemente, un día antes "se facturaron al fideicomiso Espacio Añelo, del Grupo Caputo, más de 2,4 millones de pesos". El documento destaca también que la carpintería de Morel cesó los contactos con la de Francisco Javier Aris –a quien subcontrataba para los muebles de Vaca Muerta- el 30 de agosto de 2022, pese a que tenía trabajos pendientes de entrega. La cadena de pagos –añadió el escrito- "empezó cuando surgió Revolución Federal, y se esfumó cuando se desarmó la organización, tras el atentado fallido a la vicepresidenta".

Atentado a Cristina: el líder de "los copitos" también irá a juicio oral

La defensa del detenido Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aceptó que la causa sea enviada a juicio ante la "privación de libertad" del acusado. La defensa de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte ya habían confirmado el proceso judicial. La defensa de Cristina exigió más medidas de prueba antes de que el caso sea juzgado.

"Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible", sostuvo el defensor Gastón Marano, en un escrito al que tuvo acceso Télam.

El abogado respondió así a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, quien pidió opinión a las defensas de los tres detenidos por el intento de asesinato del 1 de septiembre pasado, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo. Las defensas oficiales de los dos primeros ya habían respondido de manera afirmativa la semana pasada. Después de ello, Uliarte cambió de abogado y designó a un defensor particular, Carlos Telleldín.

Con la respuesta de la defensa de Carrizo, el tercer detenido en la causa, la jueza concluyó la ronda de consultas y quedó en condiciones de resolver si da por cerrada esta parte de la investigación vinculada a los autores materiales del hecho y la envía a sorteo de un tribunal oral. La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo pidió la elevación parcial del caso a juicio al considerar que los tres están detenidos y que siga la investigación en pos de dilucidar si hubo autores intelectuales.

Por su parte, la querella de la Vicepresidenta reclamó más medidas de prueba antes de que el caso sea juzgado en relación a la posible participación del diputado del PRO Gerardo Milman o integrantes de la agrupación Revolución Federal. Sin embargo, aclaró de manera subsidiaria que si se envía a juicio un tramo de la causa, participará como parte acusadora.

Al responder a Capuchetti, la defensa de Carrizo advirtió que acepta el envío a juicio sin que ello "implique conformidad con la forma en que se ha requerido" y "en particular en lo tocante a la manera en que lo ha instrumentado la querella".

También aclaró que el pedido de envío a juicio no implica "tampoco renuncia a interponer las excepciones y nulidades que en derecho correspondan, ni tampoco la renuncia a la producción de las pruebas útiles y solicitadas por esta parte pero no producidas en esta etapa".

Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, el autor material del disparo Sabag Montiel y su novia Uliarte.