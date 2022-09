Alicia Kirchner, conmovida por el atentado a Cristina: "La quiero, que tenga fuerza"

La gobernadora expresó su preocupación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta y realizó un llamado a toda la sociedad.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, aseguro que la invade "una profunda bronca" por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y se mostró conmovida por la situación. En medio de la preocupante situación, le envió a un mensaje de afecto a su cuñada y realizó un llamado a toda la sociedad argentina. "La quiero, que tenga fuerza y que no afloje", aseguró.

"Estamos con una profunda bronca. No puedo entender que en esta Argentina que queremos que crezca en democracia y en paz haya gente que quiera romper el tejido social. Vos podés pensar distinto y todo es admitido, lo que no es admitido es la violencia", resaltó la exministra de Desarrollo Social en declaraciones a C5N.

La gobernadora resaltó que "hay una violencia a nivel mediático y a nivel de distintos actores", que no están "midiendo que es fundamental conservar la paz social y la democracia". Visiblemente nerviosa por el intento de magnicidio, también afirmó: "En estos momentos, una tiene que estar más fortalecida que nunca. Agradezco a Dios que Cristina... que este intento de asesinato... no haya pasado nada".

"Tenemos que reflexionar, toda la sociedad argentina, qué es lo que queremos. Estoy segura que la mayoría quiere la paz, vivir con su familia y en sociedad como corresponde. Los que instigan con sus discursos, con sus declaraciones, terminan convirtiéndola en violencia, que termina siendo violencia física. Discutamos como corresponde", enfatizó la mandataria provincial.

En esa línea, Kirchner insistió en que "es fundamental hacer una revisión, todos y todas, y aprender a vivir en democracia". "He vivido distintas etapas y he vivido agresiones y violencias de manera mediática y personal... no se consigue nada con declaraciones altisonantes", remarcó.

El emotivo mensaje de Alicia Kirchner a Cristina Kirchner

La gobernadora Alicia Kirchner señaló que todavía no pudo hablar con Cristina Kirchner, pero que se mantuvo "en contacto". "Cristina tiene mucha fortaleza, la conozco bien. Yo sé que ella va a ayudar, porque lo que quiere es un pueblo en paz, que vivamos en democracia y libertad", expresó.

Y aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje de forma pública: "Que la quiero, que tenga fuerza y que no afloje"

El video del atentado a Cristina Kirchner

Una persona disparó con un arma de fuego contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en las inmediaciones de Juncal y Uruguay. Así lo muestran varias imágenes tomadas por los canales de televisión que estaban registrando el momento en el que la vice llegaba del Senado y saludaba a los militantes que hace once días mantienen una vigilia en su casa.

Fernando Andre Sabag Montiel es el detenido por gatillar contra la vicepresidenta a centímetros de ella. Más información en https://t.co/i4w7KWOyEQ pic.twitter.com/hPNbIjDB4p — El Destape (@eldestapeweb) September 2, 2022

Las imágenes muestran cómo una persona apuntó con un arma a menos de un metro de la cara de Cristina pero no salió ninguna bala. Como acto reflejo, Cristina se agachó y su custodia alejó a la persona que portaba el arma.

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a El Destape que la persona detenida se llama Fernando Sabak Montiel y tiene 35 años. Montiel también registra antecedentes de por portación de armas. La cartera de seguridad también confirmó que la persona detenida apuntó con un arma calibre 40.