ATE se movilizará en San Martín de los Andes contra los jueces de la Corte Suprema: "Cobardes"

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará este jueves por la tarde en San Martín de los Andes para pronunciarse contra la polémica sentencia que habilita la venta irrestricta de tierras a extranjeros en la Argentina. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ​​​​estarán reunidos en el Hotel Le Village de Neuquén, con motivo de una reunión con jueces de Tribunales Orales Federales, y los estatales llegarán a las 17 para profundizar el reclamo en defensa de la soberanía nacional.

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En los últimos días, la Corterevocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del Art. 154 del DNU 70/23 que derogaba la Ley de Tierras Rurales al considerar que la entidad que promovió la demanda, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración de la Comunidad contra el Poder Ejecutivo Nacional, "carecía de legitimación" bajo la idea de que la soberanía nacional es un bien colectivo.

“Estos tres tipos son unos cobardes, no los tenemos que dejar caminar por la calle. No los votó nadie y sin embargo están entregando la soberanía sobre la tierra que es de todos los argentinos”, apuntó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en la previa de la marcha en Neuquén.

Aguiar aseguró que "esta es la peor Corte Suprema que en democracia haya existido", ya que los jueces "pisotean la voluntad popular expresada en las calles y representada en el Congreso que ya rechazó la extranjerización de las tierras”. Y agregó: “Los trabajadores los vamos a declarar personas no gratas en todos los lugares del país que se les ocurra ir”.

La derogación dejó al país a disposición de los magnates extranjeros. Por eso la consecuencia directa de este fallo, como explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, es que hoy “cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluida las zonas de frontera- sin límite alguno”.

La Corte intenta despegarse de la venta de Tierras a extranjeros: "No ha sido resuelta en este caso"

La Corte Suprema de Justicia intentó despegarse de la decisión mediante un comunicado a la prensa en la que denuncia ser víctima de "descalificación" y "odio". "En el caso sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar, y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema. La sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales", indicaron en el comunicado.

En el texto compartido, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti señalaron que el fallo "tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente". Y añadieron que los "grupos de interés" que presionan sobre el tema, también pueden recurrir al reclamo judicial siendo que, "en una democracia es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en redes sociales".

Por otro lado, la Corte Suprema sostuvo que la sentencia no obstaculiza la función del Congreso de la Nación para el tratamiento de este aspecto particular del DNU de Milei, ya rechazado por el Senado en marzo del 2024. Por eso, continuaron, todo quedará en manos de la Cámara de Diputados que ya se encuentra examinando el texto. "La controversia referida a la ley de tierras (...), no ha sido resuelta en este caso", apuntaron.