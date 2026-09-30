ATE denunció el vallado de la sede del OSFA ante la inminencia de despidos masivos

La sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) fue vallada en el marco de una creciente tensión sindical provocada por el vencimiento inminente de contratos laborales. La denuncia fue formulada por el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Nacional), Rodolfo Aguiar, quien cuestionó la instalación de la infraestructura de seguridad en el edificio administrativo.

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De acuerdo con el dirigente gremial, la decisión de disponer estas barreras físicas busca contener posibles protestas ante la pérdida de puestos de trabajo que afectará a cientos de empleados de la institución.

En el frente del establecimiento se colocaron estructuras de contención metálicas frente a los portones y accesos para restringir el paso de personas. Las imágenes registradas sobre el lugar muestran el amurallamiento en la entrada principal sobre la calle Paso, lo cual confirma la colocación del vallado perimetral en las dependencias operativas de la entidad.

Advertencia sindical y acusaciones por la gestión de la obra social

Frente al despliegue del cerco perimetral en la sede de Paso 551, Aguiar manifestó de forma directa la postura de la organización gremial. "Vallaron la sede central de la OSFA en Paso 551. Mientras se encaminan a despedir a cientos de trabajadores, DECIDEN AMURALLAR la Obra Social. SON UNOS COBARDES!!", enfatizó en redes sociales.

Asimismo, Aguiar responsabilizó a las autoridades por el incremento del conflicto en el sector público al afirmar que "¡Ellos son los únicos responsables de que crezca la CONFLICTIVIDAD!".

El dirigente de ATE amplió la descripción de los perjuicios institucionales y laborales al indicar que el impacto de la situación de la entidad de salud no recae únicamente sobre la nómina de empleados estatales. Según argumentó el secretario general, las consecuencias directas afectan también a los integrantes de los cuerpos castrenses y de seguridad del país.

Al abordar esta problemática, Aguiar enfatizó: "Además de los estatales, son las mismas Fuerzas Armadas y de Seguridad las principales perjudicadas por el CHOREO DEL GOBIERNO a una de las obras sociales más importantes del país!! EN SERIO PIENSAN REPRIMIR A QUIENES RECLAMEN??".

El escenario de tensión sindical está marcado por el vencimiento de las contrataciones de personal previstas para la jornada de mañana. Ante la perspectiva de que no se produzca la renovación de los convenios de trabajo y se concreten cesantías masivas en la obra social, la conducción de ATE ratificó el inicio de acciones gremiales.