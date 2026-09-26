El expresidente deslizó la intención de no ser candidato en las próximas elecciones y de funcionar como un mentor de las nuevas generaciones.

Sin la certeza de una alianza con La Libertad Avanza, el objetivo del PRO es consolidar una estructura de jóvenes dirigentes, formados gracias a las herramientas que brinda el partido, para presentar un candidato en cada uno de los municipios de la Argentina. Se trata de una construcción territorial, de abajo hacia arriba, con fuerte foco en la cuestión federal y que, al mismo tiempo, no descuida la posibilidad de lograr un acuerdo nacional con la Casa Rosada. En ese plano, los límites amarillos a los atropellos oficialistas, la virtud de proveer de cuadros capacitados y de promover el entusiasmo aparecen como características fundamentales del espacio fundado por Mauricio Macri. El expresidente deslizó la intención de no ser candidato en las próximas elecciones y de funcionar como un mentor de las nuevas generaciones.

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¿Cómo está la relación entre el PRO y La Libertad Avanza en el Congreso?

Esta semana, la relación entre el PRO y La Libertad Avanza atravesó momentos de alta tensión, a raíz de la discusión en torno a la emergencia en discapacidad y la incapacidad de ambos espacios de trabajar de manera coordinada en el Congreso, el único ámbito donde pueden funcionar en conjunto. Eso, como contó este medio, congeló cualquier tipo de conversación electoral. Un tropiezo más que se suma a la lista. Pero la vocación de acompañar el modelo que hoy comanda Javier Milei sigue estando presente y el partido amarillo mantiene dos opciones sobre la mesa: competir en soledad con una propuesta pura o formar parte de un armado más amplio.

En Jujuy, en un nuevo episodio de la gira “Próximo Paso”, el jefe del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling, lo dejó muy claro: “No tengo dudas de que el PRO va a ser protagonista, o liderando un frente electoral para continuar con la transformación de la Argentina o acompañando un gran frente electoral”. En esa misión, “cuanta más fortaleza tengamos, más presencia vamos a tener y mejor aporte vamos a poder hacer a cualquier frente”. Hernán Lacunza se está preparando para la primera alternativa. Por eso, reivindicó la intención de reordenar el partido —tarea que comenzó con el primer evento de esta serie de reuniones, en marzo— para estar preparados para el año que viene. En especial porque muchas provincias tienen previsto desdoblar sus comicios y el calendario seguramente se adelantará en los distritos.

Lealtad con el cambio, no con el Gobierno: la estrategia de De Andreis para mantener la identidad

Con ese mapa sobre la mesa, el secretario general del partido, Fernando de Andreis, los instó a ser empáticos, sensibles y entender la situación de quienes la están pasando mal para que el cambio no retroceda, pero con firmeza y manteniendo las convicciones. Para el diputado, “la lealtad no es con un gobierno, es con ese cambio, con esa agenda” y señaló el caso de la discapacidad como una de las últimas diferencias estruendosas.

Pese a las dificultades, para el PRO el “populismo” está en retroceso, un mérito que también se le adjudicó al partido en el pasado y a Javier Milei en el presente, pero con una salvedad: antes, dijo De Andreis, el kirchnerismo estaba “fuerte”, no como ahora, que está dividido y es más fácil de confrontar. Ese “derrumbe” del “populismo” es uno de los ejes que los amarillos decidieron acompañar de la gestión libertaria, aunque con una advertencia: “No nos sentimos cómodos solamente con esa demolición, nos sentimos más cómodos con la construcción”.

Por eso, se planteó el objetivo de “mirar para adelante, volver a transmitir futuro, volver a ser esa fuerza aspiracional, disruptiva que abría las puertas a la gente que no se dedica a la política a meterse en política”. Y para dejar claro el mensaje, De Andreis fue explícito: “Necesito tener candidatos a intendentes en las ciudades del norte, que las mujeres sean candidatas. Como partido lo vamos a acompañar”.

De candidato a mentor: Macri se corre de las listas y apuesta a los cuadros locales

En el mismo sentido, Mauricio Macri se plegó a la solicitud de tener un nombre en cada ciudad del país donde sea posible porque el PRO, dijo el líder amarillo, sigue apostando por la gestión. Pero él se corrió del lugar de candidato. Como ya deslizaron varios dirigentes, en las conversaciones privadas el expresidente nunca manifestó el deseo de volver a competir en las urnas y desde Jujuy dejó en claro su nuevo rol, el de “ser mentor, ayudarlos a crecer y prepararse”, porque “para transformar la realidad hay que estar preparados; este es el momento de la preparación y queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país, pero una persona que se haya preparado”.

Las advertencias económicas de Macri a la gestión libertaria: "Baja calidad"

Macri, que nunca tuvo inconvenientes en señalar los errores del Gobierno para aún así acompañarlo, compartió el diagnóstico ambivalente: “Apoyamos a este gobierno (…) pero falta mucho por hacer”. Entre esas deudas mencionó que la inflación baje a un dígito anual, un mayor acceso al crédito, la reducción del riesgo país, más infraestructura, reglas claras y mejores dinámicas de equipo. Para lograr esos objetivos, señaló, hace falta “un superávit fiscal de calidad”, porque el de ahora “es de baja calidad, ya que si el Presupuesto no puede incluir mantener la infraestructura que tenemos y construir nueva, es que está mal hecho”. Una situación que achacó a los años de gobiernos peronistas.

La trastienda en Jujuy: cumbre con gobernadores de la UCR y el mapa territorial del NOA

Macri llegó a Jujuy pocas horas antes del evento que tuvo lugar en el Hotel Altos de la Viña, momento que aprovechó para mantener una reunión institucional en la Casa de Gobierno con el gobernador Carlos Sadir y, de este modo, anotarse encuentros mano a mano con todos los mandatarios provinciales de la UCR. Luego visitó el Centro Cultural Lola Mora. Una vez finalizado el acto, encabezó una reunión con los presidentes del PRO de las provincias que integran el NOA, en la que analizaron la situación política de cada distrito, el trabajo territorial del partido y los desafíos de la región. La noche, después de cenar, fue al show de Tan Biónica en el cierre de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El ciclo “Próximo Paso” tuvo su lanzamiento nacional en Parque Norte, en marzo pasado, y luego se replicó en el NEA (Resistencia, Chaco), Cuyo (Mendoza), Centro (Santa Fe), el conurbano bonaerense (Vicente López) y la provincia de Buenos Aires (Mar del Plata).