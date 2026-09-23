Puro o aliado: el PRO se divide entre la candidatura de Lacunza y la rosca con la Rosada

El partido amarillo intensifica su doble juego entre la búsqueda de una alternativa propia y el rol de aliado que busca ayudar a Milei a no desviarse del rumbo. Con el paso de las horas, distintos dirigentes políticos decidieron amplificar en sus redes sociales la reunión que mantuvo una porción del PRO con Hernán Lacunza, hasta ahora el único precandidato “puro” que presentó el espacio y cuyo mensaje discursivo es claro: no quiere un acuerdo con La Libertad Avanza y sostiene que el macrismo debe edificar una alternativa propia.

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Esa premisa fue la que la propia María Eugenia Vidal resaltó en X con la consigna “Somos PRO”, como una garantía de autenticidad. Tras el asado en la sede partidaria de la calle Balcarce, el exministro de Economía de Mauricio Macri viajó a Santa Fe, donde volvió a mostrarse con un gobernador radical. En paralelo, en Buenos Aires, el sector acuerdista avanzó en un entendimiento con los libertarios, aunque sin dejar de remarcar los errores de la Casa Rosada en torno a la emergencia en discapacidad.

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La cena del martes a la noche contó con la presencia de presidentes y autoridades del PRO de 15 provincias para analizar la coyuntura política y los desafíos del país. En esa mesa, desde cada territorio se expusieron urgencias y oportunidades bajo un diagnóstico compartido: “La Argentina necesita un rumbo claro de crecimiento”, resumió el senador nacional Martín Goerling.

En ese marco, el legislador detalló que Lacunza presentó su proyecto y su visión: “Una Argentina con más trabajo y más desarrollo productivo. Con mejores servicios e infraestructura en cada rincón del territorio. Y con menos burocracia, para que quien quiera crecer, emprender o invertir pueda hacerlo sin trabas”. Según reveló Goerling, el PRO cuenta con “un equipo sólido y representativo de todo el país, con ganas de seguir sumando y trabajando para transformar la Argentina”. Junto a Lacunza, la nómina de comensales en la sede central alcanzó los 30 dirigentes.

Al día siguiente de ese respaldo institucional, Lacunza viajó a Rosario para reunirse con el gobernador radical Maximiliano Pullaro y participar de distintas actividades orientadas a conocer la matriz productiva y económica local. En su agenda, también presenció el encuentro entre Argentina y Perú por los Juegos Suramericanos Sub-19, donde se mostró junto al exfutbolista de la Selección, Maxi Rodríguez.

Según supo El Destape, el economista ratificó que la baja de la inflación y el equilibrio fiscal son premisas fundamentales, pero insistió en que el país debe ingresar en una segunda etapa signada por el crecimiento, la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo. Para el precandidato, ese camino exige la edificación de una agenda de centro alejada de los extremos, capaz de corregir los errores sin desarmar lo que se hizo bien y garantizando que el kirchnerismo no retorne al poder.

A esta postura "purista" se le contrapone la construcción del sector que busca un entendimiento formal con La Libertad Avanza. Este miércoles, en la Cámara de Diputados, la bancada comandada por Cristian Ritondo acompañó el dictamen del oficialismo en materia de discapacidad, aunque no sin marcar distancias respecto del accionar de Balcarce 50. De hecho, el espacio emitió diversos comunicados para reafirmar su identidad.

Desde el PRO que conduce Mauricio Macri recordaron que el partido “no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo”, sino “para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos”. En ese sentido, remarcaron que “el Gobierno se equivocó” en materia de discapacidad al incluir la derogación de la emergencia en el Presupuesto, debilitando herramientas centrales para garantizar prestaciones y pensiones. “Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos”, sintetizaron.

En la misma línea se pronunció Fernando de Andreis, diputado y secretario general del partido. El dirigente de confianza de Macri afirmó que “en esta se equivocaron” y que por eso la bancada intervino “con decisión”. Para el legislador, el espacio amarillo debe funcionar como “el guardarraíl del Gobierno cuando algunas de sus acciones lo llevan a desviarse del rumbo”, pero al mismo tiempo actuar como una “barrera que bloquee a quienes quieren usar el tema con fines electorales”.