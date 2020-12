Boudou denunció una "avanzada" para enviarlo de nuevo a la cárcel

El ex vicepresidente Amado Boudou aseguró en conversación con Mauro Viale que existe "una fuerte avanzada" para hacerlo volver a prisión y remarcó que "no hay una sola pruebas" en su contra.

"En el país el poder judicial es el mas desprestigiado de todos, todo lo que hace está teñido de sospecha y extorsión", afirmó Boudou en declaraciones al programa El Gíglico, que conduce Viale por Radio Rivadavia. El también ex ministro de Economía estimó que en la causa Ciccone "Mauricio Macri tenía armado un sistema criminal", por lo que "pagaron para que se cambien declaraciones".

"Se me involucró en algo que no tuve nada que ver con Ciccone", subrayó Boudou, al tiempo que agregó: "Hubo una parodia de juicio oral intentando sacarme de la cancha". Asimismo, el exvicepresidente aseguró que seguirá "actuando con las mismas ganas de siempre", ya que "no hay una sola prueba en los expedientes" en su contra. "A (Pablo) Bertuzzi lo premiaron con mi sentencia, Macri le pagó con el ascenso a la Cámara Federal", cuestionó además.

En tanto que luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados en el caso Ciccone y dejara firme la condena de 5 años y 10 meses, Boudou no se guardó nada y criticó la decisión. "La Corte Suprema decide no opinar y usa el artículo 280 en mi caso. Hay una fuerte avanzada para que yo vuelva a prisión. Voy a enfrentar las adversidades que puedan venir. No me arrepiento de nada que haya hecho", resaltó.

Boudou contra Rosenkrantz

El ex vicepresidente Amado Boudou criticó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena de 5 años de prisión para el ex funcionario y, en declaraciones a El Destape Radio advirtió que "son los tiempos donde las corporaciones ejercen su poder". Además, advirtió sobre la arbitrariedad del fallo y replicó sobre los acuerdos políticos de un sector de la Justicia con el macrismo.

"Yo estoy igual, porque lo que resolvió la Corte era algo que podía suponerse. Es una Corte cuyo presidente ha sido empleado de las grandes corporaciones y aceptó integrarla por decreto", aseveró el ex funcionario en diálogo con El Destape Radio y lamentó que "son los tiempos donde las corporaciones ejercen su poder".

"Seguramente muchos clientes de Rosenkrantz perdieron plata por mi culpa", apuntó Boodou al tiempo de que advirtió que "no hay duda que la Corte se mete en política con este fallo". "El presidente del tribunal que me condenó fue Bertuzzi, que no siguió el Código Penal sino el Código Electoral", disparó. "Los tiempos de mi juicio fueron los de las elecciones", sentenció. Al respecto, detalló: "El mismo día que me dictaron sentencia me dieron encarcelamiento inmediato, cosa que no se hacía en juicios similares".