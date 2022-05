El fuerte cruce de Alberto con un periodista por la inflación y la pandemia

El presidente aclaró la importancia del contexto para hacer análisis económicos y enfatizó en el impacto de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania en los índices inflacionarios del país.

El presidente Alberto Fernández protagonizó un cruce con un periodista, que intentó reducir el análisis del aumento inflacionario a una "planilla de excel" y le dio cátedra de cómo entender la situación económica del país atravesada por la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Alberto enfatizó en que el problema de la inflación es estructural y profundo y ocurre desde hace más de una década. "Hay que atender ese problema y resolverlo seriamente porque no se hace en 5 minutos como dijo Macri, es difícil", comenzó diciendo Alberto Fernández en el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

En este marco, el periodista Jairo Straccia lo interrumpió y planteó que la inflación interanual fue récord desde 1991 a lo que Alberto Fernández respondió contundente: "Desde el año 91 hasta acá nunca existió una pandemia y nunca existió una guerra que te saque el 50 por ciento del trigo de los mercados y nunca Argentina importó la cantidad de carne a China que hoy nos demanda".

"Es facilísimo hacer estadísticas con un planilla excel pero cada planilla excel es un momento de la historia y no hemos vivido nunca esto. La humanidad no es consciente de lo que ha vivido, vivimos una pandemia en la que se muriendo más de 6 millones de personas que es casi la misma cantidad de gente por la que nosotros no hemos olvidado el holocausto", lanzó el mandatario que cuestionó: "¿Les parece que eso no ha movilizado al mundo?".

"Nosotros somos sobreviviente y el deber que tenemos es cambiar el mundo y cambiar la Argentina", completó tras pedir perdón por la vehemencia.

Previamente, Alberto Fernández detalló que durante su viaje a Europa dialogó con Emmanuel Macron y Olaf Scholz a quienes advirtió que "la guerra no es entre Rusia, Ucrania y la OTAN, sino que está afectando a todo el mundo’”. “Inclusive hice una declaración después de la reunión con el canciller alemán en donde yo dije que 'las sanciones contra Rusia estaban repercutiendo en todo el mundo y eso es estrictamente cierto'. Mucho interpretaron acá que me quejé de las sanciones que le imponían a Rusia, pero lo que hice fue una descripción objetiva de lo que está pasando”.

“Que Rusia y Ucrania hayan salido del mercado por sanciones económicas le resta al mundo el 35% del trigo exportable, y si a eso se le suma India, que ha suspendido las exportaciones para garantizar el trigo para su gente, supone que ha salido del mercado el 50% del trigo. Con lo cual, hay que esperar dos cosas: que falte mucho el trigo y que el trigo sea muy caro”, analizó Alberto.

De esta forma, el presidente insistió en que el conflicto que se desarrolla en territorio ucraniano comienza a generar un problema para el mundo y, en consecuencia, para la Argentina. “Ese problema repercute en el país, porque el precio del trigo sube mucho y tenemos un serio problema para desacoplar el precio interno del internacional. Eso que nosotros llamamos con Martín Guzmán la riqueza inesperada tiene que ver con esto, con que de repente pasa algo en el mundo y alguien empieza a ganar mucho más de lo que tenía previsto y se produce una riqueza inesperada que nosotros pedimos que se redistribuya de otro modo”, graficó.

“Y el instrumento con el que más fácilmente se desacoplan los precios internos del precio internacional son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito que el Congreso entienda el problema y llegado el caso acompañe una decisión de esa naturaleza”, completó.