Alberto Fernández tildó de "arbitrario" su procesamiento en la causa Seguros

Un día después de que sea procesado por la Justicia en la causa Seguros por haber cometido el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, el expresidente Alberto Fernández publicó un descargo en redes sociales en el que calificó la decisión judicial como "arbitraria". También planteó que el tribunal "fuerza la interpretación de pruebas" en su contra.

"Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el 'riesgo' que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros", escribió Fernández en su cuenta de la red social X.

El exmandatario, que este jueves fue procesado sin presión preventiva por el titular del Juzgado Criminal y Correccional 11, Sebastián Casanello, cuestionó con dureza la resolución. "Entiendo que la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso", afirmó. Además de trabarle un embargo al exmandatario por más de $14 millones, Casanello procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, exsecretaria de Fernández.

"Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación", agregó Fernández.

Los argumentos de Alberto Fernández

En la publicación, el expresidente adjuntó un comunicado del estudio de abogados de su defensora, Mariana Barbitta, en el que se plantea que el juez "ya tenía tomada su decisión de forma previa a escuchar personalmente" a Fernández. También se adelantó que la defensa "recurrirá" el procesamiento ante la Cámara Federal de Apelaciones.

“Deja en evidencia que el Magistrado ya tenía tomada su decisión de forma previa a escuchar personalmente al Dr. Fernández el viernes pasado. Pese a su extensión, tan solo unas pocas páginas están directamente destinadas a hablar del exmandatario, las cuales además solo se fundan en presunciones que nada tienen que ver con algún accionar delictivo”, detalla el texto.

En el escrito se explica que la resolución vulnera los principios de “acto, culpabilidad, proporcionalidad y el derecho de defensa” y se advierte que Casanello "arribó a esta decisión sin haber producido ninguna de las pruebas ofrecidas" por el expresidente. "Además, el Juez avanzó en la decisión sin contar con el análisis de especialistas en materia de seguros que permitan comprender los hechos investigados", se agrega.