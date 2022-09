Alberto Fernández: "Estás en la mesa o sos el menú. Nosotros queremos estar en la mesa".

El presidente dialogó con la prensa al final de su gira. Definiciones sobre energía, FMI, Claver-Carone, el rol de Argentina ante la guerra, las PASO y el ataque a CFK: "No podemos minimizarlo".

Alberto Fernández concluyó en Houston su gira por los Estados Unidos, que antes lo había llevado a la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, dialogó con los enviados especiales que cubrieron el viaje sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional, los proyectos de inversión en energía, la situación global a partir de la guerra en Europa y también de asuntos de política local como la posibilidad de suspender las PASO y la investigación sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

¿De qué se trata el proyecto de ley que acaba de anunciar ante 80 empresarios del sector energético para garantizar las inversiones en ese área?

Alberto Fernández: Ese es un proyecto que venimos trabajando con el ministro de Economía, Sergio Massa, hace ya unos días, y que tiende básicamente a dar certidumbre a los que inviertan, no solamente en gas sino también en otras energías renovables como el litio, el hidrógeno en cualquiera de sus variantes y también en energía solar. Es un proyecto que lo que básicamente pretende es fijar un escenario que no sea alterado y por eso necesita de aprobaciones legales, y por eso es un proyecto de ley. Y también esa misma lógica se aplica a los que construyan plantas de licuación de gas, que para nosotros son muy importantes para poder sacar el gas natural y convertirlo en gas licuado y llevarlo a otras regiones del mundo.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

- Ayer, en su charla en la universidad The New School, en Nueva York, mencionó su idea de declarar al litio como un recurso estratégico. ¿Eso qué significa en términos concretos?

AF: Ayer hablé de la importancia estratégica del litio. Efectivamente la tiene. Todos los que estuvieron hoy en mi mesa también me hablaron de litio, y eso que son productores de gas o de petróleo, pero están viendo al litio como una energía importante. Y, por lo tanto, yo creo que tenemos que actuar como país con una lógica común. Por eso hablé de la necesidad de, siguiendo un poco lo que ha hecho Chile, declarar al litio como un bien estratégico para el desarrollo de Argentina. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos preservar la buena explotación y la buena producción de litio con las provincias. Porque hay que acordarse que por el sistema federal que tenemos los dueños de las reservas mineras son las provincias.

- ¿Han hablado con Krystalina Georgieva sobre la posibilidad de modificar las metas del acuerdo con el FMI a partir de las nuevas circunstancias globales?

AF: Con Krystalina hablé de todo. Hablé mucho de la economía mundial. Le advertí que el escenario ha cambiado sustancialmente. Ella lo entiende perfectamente bien. No digo ninguna novedad porque lo ha dicho ella antes que yo, que el escenario ha cambiado mucho y que hay que revisar cosas también. Le hablé de los derechos especiales de giro del Fondo de Resiliencia que se ha creado a instancias nuestras, y le planteé la necesidad de que la Argentina esté incluida en esa distribución de DEGs. Y hablamos de algunas cosas que yo insisto, por ejemplo, en eliminar los sobrecargos, y ella me dijo que en la próxima reunión de directorio iba a poner ese tema en debate.

- Respecto a la reunión que tuvo ayer con Emmanuel Macron, donde se habló de las consecuencias de la guerra, ¿se planteó la posibilidad de armar una mesa de negociaciones para la paz y que la Argentina o la CELAC participe de esa mesa?

AF: Cuando visité a Macron y a Olaf Scholz hace unos meses, yo planteé que esa guerra que están librando Ucrania y Rusia, y donde está también involucrada Europa y está involucrado Estados Unidos, es una guerra que excede mucho a la región y que fundamentalmente en el hemisferio sur hay enormes pérdidas como consecuencia de esta guerra, que tienen que ver con el hambre. Desde entonces vine planteando la necesidad de que el hemisferio sur sea escuchado y sea parte de la mesa que encuentre una solución al conflicto. Así vino la invitación al G-7. Y ayer volvimos a plantear esa preocupación y nos planteamos una hoja de ruta para ver cómo podemos ser partícipes de una solución a este problema, que queremos que termine cuanto antes. Tiene que ver un poco con lo que ayer decía Michael Cohen, quién me introdujo en The New School: o estás en la mesa o sos el menú. Nosotros queremos estar en la mesa.

- En los próximos días el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo va a votar la remoción o no de su presidente, Mauricio Claver-Carone, en función de un informe de un comité de ética independiente por supuestas malas conductas en ese cargo. Al respecto, quería consultarle, por un lado, si Argentina va a votar a favor o en contra de la remoción. Y si en caso de que esta remoción avanzara, si Argentina tiene pensado volver a presentar una candidatura propia para presidir el organismo.

AF: Sobre ese tema no voy a opinar porque no conozco el informe, no conozco cuál es exactamente la imputación y por lo tanto no tengo nada que decir al respecto. Tampoco puedo adelantar nada porque estamos hablando de un cuestionamiento que supone violaciones al estatuto del banco y la verdad no conozco el tema. Todos saben lo que yo pienso de cómo el banco está siendo conducido a partir de los años de Trump. Creo que no ha sido bueno para la región que el banco no quede en manos de un latinoamericano pero la verdad que nosotros no estamos pensando en ocupar ese lugar en el banco. Sí lo que necesitamos es que el banco rápidamente responda a los compromisos que tiene con Argentina y todavía no lo ha hecho.

- Ayer el gobernador Axel Kicillof reconoció que hay un debate abierto sobre la posibilidad de eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Cuál es su posición al respecto?

AF: Como bien dijo Axel, es un debate que está abierto. Además, ustedes hablan todo el día del debate, así que es un debate imposible de parar, pero la verdad es que con toda franqueza no quiero opinar de eso, porque la verdad es que estoy con mi cabeza puesta en otros problemas. No estoy pensando ni en las PASO, ni en reelecciones, ni en cuál es la coyuntura política y personal, ni de mi espacio político. Estoy pensando en cómo sacar adelante los problemas que tenemos y son muchos y todos los días se agravan, porque el mundo cada día está más difícil. Es un debate que se ha abierto, pero hay que ver como evoluciona. La verdad es que yo tengo otras prioridades hoy en día.

- Ayer en su discurso ante la ONU hizo una definición política importante respecto de cuál era el sentido final del ataque contra la Vicepresidenta. Quería preguntarle a partir de lo que usted conoce, con qué tipo de organización delictiva cree que nos encontramos. ¿Imagina, como el ex presidente Mauricio Macri, que es prácticamente un grupo de loquitos, o cree que es una organización montada, que tiene financiamiento, y hay jefes, hay organizadores?

- No voy a hablar de eso, porque la verdad es que es un tema judicial y no conozco la investigación, no conozco cómo evoluciona. Yo no puedo hacer apreciaciones del tipo penal por lo que leo en los diarios, diría un montón de barbaridades si hago semejante cosa. Así que eso no lo puedo hacer. Lo que sí digo, lo que dije ayer, es que se evidencia en todo el mundo. Ayer lo hablamos con Macron, lo hablamos con Pedro Sánchez: tras la pandemia, se ha generado un desánimo social muy grande en todo el mundo y ese desánimo es aprovechado por sectores reactivos, a veces son más de izquierda, a veces más de derecha, pero parecen estar prevaleciendo los de derecha y promueven un discurso realmente confrontativo y un discurso de odio que a veces penetra en la cabeza de mucha gente y esto es un problema que tenemos y que tenemos que afrontar. Nadie quiere que pase lo que le pasó a Cristina. Nadie quiere que le pase a nadie, eso está clarísimo. También está claro que hubo gente que fue y tiró antorchas prendidas a la Casa Rosada, que hubo gente que fue y colgó bolsas mortuorias en la Casa Rosada, que hubo gente que puso una guillotina, que yo aparecía cada dos por tres en la Plaza de Mayo colgado de una soga. También es cierto que eso lo visualizaban muchas veces los medios y lo que digo es que hay que entender que eso no es bueno para una sociedad, es definitivamente malo.

- ¿Pero cree que estuvo organizado o son actos independientes que reflejan el estado de a situación social?

- Bueno, ahí parece haber un grupo de personas que estaban todos de acuerdo en hacer lo que hicieron. Hasta donde sé hay tres o cuatro detenidos. Entonces evidentemente hay un grupo de personas que estaban trabajando en eso. Después espero que la justicia determine si hay otros responsables que financiaron el tema o si el tema termina allí. Igualmente, ver un grupo de personas que hablan entre sí con la frialdad que hablaban de matar a alguien es algo que nos preocupa y que no podemos admitir como sociedad. Tampoco podemos minimizarlo diciendo que son un grupo de loquitos. No lo podemos minimizar así, lo digo con toda franqueza, es muy grave lo que pasó y el mundo entero se conmovió por lo que le pasó a Cristina. Por eso ayer empecé el discurso agradeciendo todos los gestos de solidaridad que recibimos como país. En todo caso lo que debemos hacer es una profunda reflexión, porque esto no está pasando sólo en Argentina, en Argentina llegó al extremo de que alguien gatille, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza de Cristina. Pero esto está pasando en todo el mundo.