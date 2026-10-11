Agua turbia: el escándalo que beneficia a los amigos de Milei y afecta a 15 millones

Mauricio Filiberti en enero pasado, en el festejo de su cumpleaños en Punta del Este, con José Luis Manzano y Mauro Colagreco

Puede que sea su verdadero legado. Más que bajar la inflación, reducir el déficit fiscal o iniciar un ciclo de reformas irreversibles a pedir de grandes inversores, Javier Milei le entrega a un grupo de amigos negocios rentables y estratégicos por décadas. La privatización de la empresa de agua que abastece a 15 millones de usuarios en Capital Federal y 26 partidos del conurbano bonaerense es un nuevo ejemplo de la ley Milei, un eslabón más de una cadena de opacidades que define condiciones por los próximos 30 años.



Los nuevos dueños maridan con el modo y el monto en que se privatiza una compañía que se volvió superavitaria bajo el ajuste selectivo de La Libertad Avanza. El gobierno le hizo pagar a los usuarios de Aysa con aumentos del 900% en promedio la puesta a punto de la compañía, antes de servirla en bandeja a un consorcio con algunos nombres rutilantes y otros que permanecen bajo secreto.

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Mauricio Filiberti es la punta del iceberg. El socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor y Metrogas ahora también tiene el 10% de las acciones de Aysa a través de Transclor. Filiberti arrancó 2026 en el paraíso de Puerto Edén en Punta del Este, en un festejo de cumpleaños junto a Manzano y el chef Mauro Colagreco. Puede decirse que se le cumplieron todos los deseos.



Intimo del sindicalista Jose Luis Lingieri, tuvo un ascenso fulminante como proveedor de la empresa pública de agua y saneamiento. Con el peronismo de la unidad en el gobierno, se asoció a Vila y Manzano para quedarse con Edenor y, con Milei, adquirió las acciones de Metrogas que pertenecían a YPF y las 800 estaciones de servicio que dejó Shell.



Walter Roman, otro apellido que se agigantó en la era libertaria, es dueño del 20% de Aysa, los brasileños de Arcos Saneamento e Participações SA son el operador técnico que se quedó con el 15 % y la mayor parte del capital accionario (55%) pertenece al misterioso fondo PHX AQUA AR B.V, constituido en Países Bajos y con una madeja de conexiones que termina en Curazao. ¿Quién está detrás de PHX? ¿Hay viejos conocidos que encontraron ese formato discreto para ser parte de la operación? Muy importantes empresarios ligados al peronismo aseguran que sí. “Son todos socios”, dicen.



Verdadera historia circular, le tocó a Milei volver a ejecutar una tarea similar a la del primer Menem con los activos públicos. En un remake clase B de las privatizaciones de los años 90, el encargado de liquidar las empresas del Estado desde la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) es Diego Chaher. El funcionario que le entregó Aysa al consorcio de Filiberti fue empleado de sus dos socios, Vila y Manzano, durante más de 20 años. Abogado por la Universidad de Belgrano y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Católica de Cuyo, Chaer fue gerente de Canal 8 de San Juan y Grupo América Interior, dos compañías del tándem mendocino.



En una semana en que el nombre de Luis Caputo volvió a quedar cuestionado por el combo de recesión y riesgo país que distingue el tercer año de Milei, el gobierno avanzó con la venta de las joyas de la abuela para cumplir con los vencimientos de deuda herencia de Caputo I. Al ministro de Economía le duró poco el efecto caipirinha y el raid de Alberto Ades puso en primer plano la inviabilidad del modelo. La dolarización se adelantó, la economía está sobreajustada y noviembre puede ser todavía más complicado.

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El Defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires Walter Martello, un grupo de diputados de Fuerza Patria y distintos sindicatos del transporte y la energía advirtieron en los últimos días sobre las irregularidades en el proceso de privatizaciones. En contraste, el silencio de los principales dirigentes de la oposición sobre el tema es ruidoso y sintomático.



Aunque Chaer dijo que el gobierno esperaba recaudar más de 500 millones de dólares, el grupo ganador pagó 340 millones de dólares por el 90% de las acciones de Aysa. La información que difundieron los nuevos dueños dice que a eso se suman 70 millones de dólares más de la deuda de la empresa que van a pagar Román, Filiberti y compañía. ¿Con quién es la deuda? No lo pueden decir hasta que sea adjudicada, responden. Según el contrato de concesión, prometen invertir 2000 millones de dólares en los próximos 30 años.



El grupo Roggio, que aparecía como competidor, ofreció U$S 285 millones y quedó muy lejos de la oferta, casi como si hubiera sido un prestanombre, un competidor testimonial funcional a la entrega a Filiberti. El dato coincide con la información que le confió a El Destape un empresario del rubro. Interesado en la licitación nacional e internacional, se presentó en las oficinas de Chaher y se encontró con una sugerencia llamativa: le pedían que no participara. “A ustedes no les conviene. No van a llegar”, le advirtieron desde la ATEP. “Es Manzano puro”, dice un actor que siguió de cerca el proceso, en referencia al encargado de privatizar empresas superavitarias. Como si todo fuera un traje a medida de la nueva oligarquía de concesionarios que parió Milei en tiempo récord.



Aunque el agua es un servicio esencial y un derecho humano, dice Martello, la venta de Aysa se cerró sin transparencia y sin audiencia pública. Durante todo el proceso, fue imposible para los usuarios saber cuál era el valor de la empresa, cuál era su pasivo ambiental y cómo se verían afectados los clientes del AMBA con el aumento de tarifas que viene atado a la privatización.



Ni el pedido de Acceso a la Información ni el amparo colectivo que Martello presentó ante la justicia federal lograron que el gobierno haga pública la valuación de Aysa y el Data Room quedó reservado a los oferentes privados. Sin embargo, Martello aportó tres datos relevantes: el grupo ganador espera una nueva categorización de usuarios por zonas que, según información del Ente Regulador del Agua y Saneamiento, le generaría un flujo de caja extra de 93 millones de dólares por año. De ser así, en apenas 3 o 4 años, Rowing-Arcos recuperaría lo que puso para quedarse con Aysa. “Ese dato es central y debería conocerse antes de la firma del contrato. Quién compra ya sabe qué ingresos adicionales le esperan. Quién paga la factura todavía no sabe cuánto va a pagar”, escribió.



En segundo lugar, Aysa es el mayor consumidor de electricidad del AMBA y el principal cliente de Edenor. Filiberti se convierte así en el mayor cliente de Filiberti: entre economistas de la oposición afirman que Edenor puede comprar el agua más barata, a precio de grupo económico, una manera de incrementar sus ganancias sin trasladar esa rebaja a los usuarios que, por el contrario, ven comprimido su ingreso disponible por los aumentos de tarifas. El traspaso a manos privadas exige dar a conocer el esquema tarifario antes de firmar el contrato, pero desde la empresa dicen que, hasta que no se concrete la adjudicación, no pueden informar cuándo vendrán los nuevos incrementos.

El holding de Román puede sentirse bien compensado: en 2025, hizo aportes a la campaña de La Libertad Avanza. Según los registros de la Cámara Nacional Electoral, dos empresas de Equo Capital (Direct Group y Lógico), aportaron $20 millones cada uno al partido de los Milei en las últimas legislativas.



La noche anterior a que se conociera el ganador de la licitación, los diputados peronistas Ana María Chiani, Florencia Carignano, Jorge Capitanich y Adrian Dahl difundieron la denuncia que hicieron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el liquidador Chaher y presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Julio Villamonte. En las páginas de la presentación, dicen que en 2 años el gobierno de Milei armó un circuito que le quitó la tasación de las empresas públicas al organismo que estaba a cargo, cambió el método de valuación y declaró secreto el resultado. La empresa se adjudicó a Filiberti y cía sin que se conozca la tasación oficial. El gobierno apartó al tribunal de tasaciones y habilitó al Banco de Inversión y Comercio Exterior a debutar en el rubro mediante la creación de una nueva unidad. La resolución de la ATEP de Chaher declaró reservados todos los informes de tasación y la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones pidió informes durante 2 meses que no fueron entregados. Del grupo de nuevos dueños, el único que tiene experiencia en el servicio es Arcos Saneamento, empresa del Grupo Equipav que hoy tiene 39 millones de clientes en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil.



Más que como experto en crecimiento, Milei demuestra ser eficaz en el proceso de transferencia de activos públicos a empresarios amigos. La sorprendente irrupción de Ades coincide con la encerrona de Caputo. El trader doctorado en Harvard dice que no quiere ser ministro pero recomienda un dólar más alto, como el 95% de los economistas que ven agotado el esquema actual. En el oficialismo ya no hablan de la capacidad de Caputo o de la sinergia entre el ministro y el presidente: dicen que Ades tiene su familia en Nueva York y no tiene equipo para hacerse cargo del ministerio. Sin embargo, fuentes de Wall Street que conocen a Ades lo ven al final de un ciclo en la Gran Manzana y piensan que podría serle útil a Milei para cruzar el río. La meta es modesta: recuperar aire para llegar a la orilla de abril, cuando se inician la liquidación de la cosecha y el año electoral.



“Sería una movida interesante desde el punto de vista electoral. Les serviría para ganar oxígeno y comprar tiempo frente a todos los actores que hoy están presionando. Cambiás, descompromís y llegas, aunque en el fondo no cambies mucho. Ahora están ahogados”, opina un viejo conocido de Ades.



Tal como anticipó hace casi dos meses El Destape, el mensaje de los fondos de inversión es "frená porque no ganas" y la incursión de Milei y Caputo en Nueva York volvió a encender las alarmas. Ninguno de los dos está decidido a soltar el dólar por temor a un espiral de inestabilidad que se los devore.



Mientras el oficialismo sufre y las privatizaciones avanzan, el peronismo da algunas señales. Con el informe de la AGN que presentó, Juan Manuel Olmos logró captar la atención de la oposición y fastidiar al gobierno. Error de cálculo, política equivocada o motivo oculto, algo llevó a Santiago Bausili a apostar contra el oro en un momento en que la cotización vuela. Olmos lleva varios meses en busca de mayor protagonismo, no se conforma con el rol de armador y se entrena como candidato. A eso se suma el salto de Daniel Hadad que pasó de ser considerado un outsider a circular como eventual compañero de fórmula de Sergio Massa. Los elogios cruzados son históricos, pero la novedad es que, después de Milei, cualquiera se ve con atributos para ser candidato. También el dueño de Infobae. Mientras la tensión entre Axel Kicillof y La Cámpora dibuja un electrocardiograma, el ex ministro de Economía especula con reunir detrás de su proyecto, otra vez, las fuerzas de Cristina y Hadad.