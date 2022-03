Una senadora del FdT advirtió: "No es gratis no pagarle al FMI"

La senadora se corrió de la discusión interna del Frente de Todos y alertó sobre el riesgo de no acordar con el FMI.

La senadora Nacional del Frente de Todos y vicepresidenta del Partido Justicialista, Lucía Corpacci, habló con El Destape Radio y alertó sobre las consecuencias de no acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el medio de la discusión interna de la coalición oficialista. "No podemos pensar que es gratis no pagarle al Fondo. Tiene un costo y es un costo enorme", lamentó.

En la antesala del tratamiento legislativo del acuerdo con el FMI en el Senado, Lucía Corpacci dialogó con Roberto Navarro sobre el alcance del Memorándum en la cámara alta y señaló que “va a ser complejo porque el tema es complejo".

"Desde nuestro espacio político a ninguno nos hace feliz tener que volver a sentarnos a acordar con el Fondo cuando, en realidad, Néstor Kirchner fue quien nos desendeudó, pero algo hay que hacer con el endeudamiento”, aclaró.

"En todo caso, lo que tenemos que decir, es que no somos una escribanía. Estamos demostrando que podemos pensar distinto, pero que podemos seguir juntos hacia adelante", observó.

En ese sentido, sobre las diferencias dentro del Frente de Todos por el acuerdo con el FMI, la senadora reconoció que "es natural que haya diferencias". "Pero no puede pasar que estemos hablando de las discusiones entre nosotros en lugar de hacerlo por qué estamos donde estamos", alertó.

"No hay modo de que un acuerdo con el Fondo no tenga un costo, pero la responsabilidad no la tiene el Gobierno actual porque la otra posibilidad es entrar en default y yo recuerdo las consecuencias del default, es espantoso", advirtió.

"No podemos pensar que es gratis no pagarle al Fondo. Tiene un costo y es un costo enorme", concluyó.