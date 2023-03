Ricardo Quintela planteó que es necesario "rediscutir un plazo de gracia con el FMI"

El gobernador de La Rioja afirmó que si no se renegocia el acuerdo con el Fondo Monetario "va a ser muy difícil que podamos salir adelante". A fin de mes, el Gobierno pagará un vencimiento de US$ 2.700 millones.

El gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, se refirió a la situación económica del país en el marco de la negociación del acuerdo con el FMI y planteó en entrevista desde su provincia con El Destape Radio que es necesario "rediscutir un plazo de gracia con el Fondo". A fin de mes, el Gobierno pagará el vencimiento de US$ 2.700 millones luego de aprobarse la cuarta revisión y desembolse US$ 5.300 millones.

En diálogo con Navarro 2023, el gobernador sostuvo: "Si no rediscutimos con el FMI un período de gracia importante que nos permita crecer, va a ser muy difícil que podamos salir adelante". En este sentido, enfatizó que "la renegociación con el FMI es más importante que la inflación”.

“El FMI tiene que entender que para que la Argentina le pueda pagar tiene que acumular divisas para que pueda cobrar la deuda contraída por el gobierno de Macri”, enfatizó Quintela.

El vencimiento de US$ 2.700 millones del pasado 21 de marzo con el FMI se cancelará a fin de mes, una vez que el directorio del organismo apruebe la cuarta revisión y desembolse US$ 5.300 millones. Este mecanismo ya se aplicó con anterioridad, en función de que no siempre los desembolsos del último acuerdo con el FMI coinciden con los vencimientos correspondientes a la deuda contraída por la administración de Mauricio Macri por más de US$ 45.000 millones.

El visto bueno final del FMI, cuyo directorio se reunirá a fines de marzo, permitirá que la Argentina reciba un desembolso por alrededor de US$ 5.300 millones tras la aprobación de la cuarta revisión del acuerdo de facilidades extendidas. Con ese desembolso se pagará el vencimiento último por US$ 2.700 millones.

El Gobierno acordó la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una reducción de casi US$ 2.000 millones en la meta de acumulación de reservas internacionales para 2023 por el efecto de la sequía sobre las exportaciones. El acuerdo incluyó también mantener sin cambios la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal para este año.

La decisión formó parte del acuerdo a nivel técnico alcanzado por las autoridades argentinas y el personal del FMI sobre la cuarta revisión bajo el acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en ingles) de 30 meses de Argentina, que a fin de mes deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo multilateral.

Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a unos US$ 5.300 millones (correspondientes a 4.000 millones de DEG, Derechos Especiales de Giro) y procederá a cancelar el vencimiento de esta semana.