Deuda con el FMI: con un video, Alberto Fernández expuso la responsabilidad de Macri y JxC

El Presidente se refirió a la aoprobación del acuerdo por parte del director del FMI. Denunció que más de la mitad del préstamo se destinó a financiar la fuga de capitales y llamó a la reconstrucción de Argentina.

El presidente Alberto Fernández publicó un video en sus redes sociales tras la aprobación por parte del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo por la renegocación de la deuda por 44 mil millones de dólaes que tomó Macri. Apuntó duramente contra Mauricio Macri y Juntos por el Cambio. "En 2018, el Gobierno de Macri y sus aliados de JxC tomó la mayor deuda de la historia con el FMI y la cargó en las espaldas de generaciones de argentinas y argentinos", lanzó.

En el video se ve al ex mandatario el 8 de mayo del 2018 anunciando las conversaciones iniciadas con el Fondo. "Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos", afirmó Macri, que luego endeudaría al país con el mayor préstamo de la historia otorgado por dicho ente.

"Más de la mitad se destinó a financiar la fuga de capitales. Ni un centavo de ese préstamo se destinó para el crecimiento de la Argentina", señalan en el video. Y seguido de esto, reflejan diferentes imágenes de medios de comunicación con cifras de pobreza e indigencia que dejó la gestión de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019. Posteriormente, recuerdan que el FMI "admitió" que un porcentaje de ese préstamo se fugó y que "el programa fracasó sus objetivos".

Alberto recordó su discurso de asunción, el 10 de diciembre de 2019. "Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto", sostuvo. Y el 1° de marzo del 2021, añadió: "Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda".

Tras esto, el presidente resaltó el apoyo internacional, del G20, de gobernadores y gobernadoras, sindicatos y organizaciones sociales para que, el 28 de enero del 2022, se anuncie el acuerdo con el FMI con destino al Congreso de la Nación. "Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución", dijo. Y añadió: "La historia juzgará quién hizo qué. Quién creó el problema y quién lo resolvió".

Sobre el cierre, Alberto Fernández sentenció: "Yo los escucho. Recorrí el país y hablo con ustedes. Y veo, cómo estamos volviendo a ponernos de pie. Esta época bisagra de la historia de Argentina, del mundo, del universo, necesita que le propongamos un sueño. Un propósito". Y completó: "Pasar del miedo a la ilusión, de la muerte a la creación. Hay que sacar la utopía del pasado y volver a ponerla en el futuro".