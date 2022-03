Así prepararon el Congreso para la sesión por FMI

Las inmediaciones al Congreso fueron bloqueadas para evitar destrozos en las marchas contra el acuerdo como ocurrió el jueves pasado y que llegaron al despacho de Cristina Kirchner.

Rodeado de vallas y custodiado por policías, así amaneció este jueves el Congreso Nacional a horas de que se trate en la Cámara de Senadores el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por el gobierno de Mauricio Macri. De esta forma, buscan evitar que los manifestantes contra el entendimiento destrocen el parlamento como hicieron el jueves pasado cuando obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

La colocación de las medidas de seguridad fue dispuesta luego de los cruces entre el gobierno nacional con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires por los destrozos la semana pasada. El gobierno nacional apunta contra la Ciudad por no instalar la protección, mientras que el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, alegó que desde el ejecutivo pidieron no poner vallas.

El senado también desmintió a la Ciudad

La Secretaría Administrativa del Senado desmintió que autoridades de la Cámara se hayan comunicado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar que no se colocaran vallas. "La Secretaría desmiente categóricamente que alguna de las autoridades de esta Cámara se haya comunicado con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar que no se colocaran vallas de seguridad el pasado jueves 10 de marzo, mientras sesionaba la Cámara de Diputados para tratar el acuerdo con el FMI", expresa un comunicado difundido esta tarde.



En el texto emitido por la secretaría que conduce María Luz Alonso en el Senado, se agregó que "tampoco existió una comunicación para solicitar que no haya vallas exteriores durante la actividad que está prevista esta semana en el Senado".



"La única comunicación que la Presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo con el entonces vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue el 26 de agosto de 2020, en ocasión del tratamiento en el Senado de un proyecto de reforma del Poder Judicial", afirma el comunicado.



En ese entonces, y de manera puntual, -añade- "se le solicitó a la ciudad que retire las vallas que estaban colocando en ese momento y que tampoco habían sido solicitadas, ya que no estaba prevista una convocatoria masiva. Esta comunicación telefónica tuvo amplia difusión mediática".