Alberto Ferrnández sobre el FMI: "¿Cuál es la revolución, caer en default?"

El Presidente preguntó si aquellos que critican el acuerdo con el FMI saben lo que hubiera pasado si el país caía en default.

El presidente, Alberto Fernández, preguntó si aquellos que lo tildan de moderado saben qué hubiera pasado si no acordaban con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 45 mil millones de dólares que contrajo Mauricio Macri. El máximo mandatario recordó que tuvo la valentía para ir en campaña a visitar a Lula Da Silva cuando estaba preso en Brasil.

"Yo he dado todas las peleas que he tenido que dar, no la doy a los gritos. No soy un moderado. Soy un tipo que tiene estos modos, soy una persona que puede discutir en este tono de voz. ¿Cuál es la revolución, la épica de las derrotas? ¿qué hubiera pasado si caíamos en default?", preguntó el jefe de Estado en una entrevista con Roberto Navarro en El Destape Radio.

"¿Es moderado que un Presidente en campaña se suba a un avión a ver preso a Lula da Silva y antes de eso lo viera al Papa Francisco y le pida que hable por Lula?", se preguntó Fernández y siguió diciendo: "¿Es moderado un Presidente que cuando cae Evo Morales y se esconde en los montes bolivianos llame al presidente de México y le diga 'conseguimos un avión y lo sacamos de ahí'?".

Alberto Fernández habló del vínculo con Cristina Kirchner

El presidente convocó a la unidad de todo el frente oficialista, luego de los desacuerdos con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El jefe de Estado sostuvo que para gobernar escucha a todos los sectores del Frente de Todos, pero que él es quien debe tomar las decisiones. "No se puede tener una presidencia colegiada", explicó el jefe de Estado en una entrevista con Roberto Navarro en El Destape Radio.

"Yo escucho a todos, pero el presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo. Eso hay que entenderlo, así funciona la república de la Argentina", manifestó Alberto Fernández, quien pidió mantener la unidad del Frente de Todos para evitar que vuelvan al poder los dirigentes políticos que endeudaron al país.

El máximo mandatario de la argentina enfatizó al decir que "no tendrá ningún gesto para romper la unidad" y explicó que hubo sectores del Frente de Todos que no acompañaron ciertas medidas como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Yo respeto eso. No todos tenemos que pensar igual, en la diversidad tenemos que acompañarnos", lanzó.

Luego de conseguir el entendimiento con el FMI, para Alberto Fernández ahora la prioridad es bajar la inflación en un momento en que aumentan las precios a nivel internacional por la guerra de Rusia en Ucrania. "El problema para mí es que mientras siga subiendo la inflación, los sueldos alcanzan menos. Eso tenemos que sentarnos a resolver", adelantó.