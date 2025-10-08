Rafecas es el nuevo juez en la causa contra Alberto por violencia de género

El juez federal Daniel Rafecas estará a cargo de la causa en la que el ex presidente Alberto Fernández se encuentra procesado por violencia de género a raíz de la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez.

Fuentes judiciales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el magistrado fue sorteado para ser quien intervenga en el expediente, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal apartara al juez federal Julián Ercolini.

Rafecas había sido propuesto por el ex presidente como procurador general de la Nación en diciembre de 2019, pero la postulación nunca se debatió hasta que, con la asunción de Javier Milei, la postulación fue retirada. Fernández y Rafecas se conocen de la Facultad de Derecho, por lo que ahora quedará ver si el magistrado decide no intervenir en la causa o alguna de las partes intervinientes lo recusa.

El ex presidente había celebrado el domingo pasado en redes sociales la decisión judicial que apartó a Ercolini de la causa inciada por Yañez, al considerar que ese magistrado “no actuó con imparcialidad”.

“Ercolini fue apartado por no haber actuado con imparcialidad. Es el mismo magistrado que me persigue vengativamente porque lo denuncié por un viaje que disfrutó en Lago Escondido”, expresó Fernández desde sus redes sociales.

En agosto pasado, el fiscal federal Ramiro González pidió que Fernández vaya a juicio oral por violencia de género que habría cometido durante el transcurso de toda su relación, desde 2016 hasta agosto de 2024. En el escrito, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 pidió que sea juzgado por los delitos de lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia; lesiones leves también agravadas bajo esas mismas condiciones -reiteradas en dos oportunidades-, y amenazas coactivas. La expectativa de pena ante una eventual condena es de 18 años de prisión.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463